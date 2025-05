video suggerito

Il presidente della Sampdoria: “Il playout è una situazione dovuta se confermata la questione Brescia” Il presidente della Sampdoria, Matteo Manfredi, ha parlato dei blucerchiati spiegando cos’è accaduto dopo la retrocessione e la posizione della società nel caso in cui si dovessero disputare i playout. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Sampdoria è retrocessa in Serie C dopo un campionato chiuso al terzultimo posto e che ha deluso il pubblico blucerchiato. Una situazione che però potrebbe ancora riservare sorprese dopo il deferimento del Brescia per illeciti amministrativi e il blocco del playout tra Frosinone e Salernitana. I blucerchiati di fatto potrebbero ancora avere una possibilità di disputare gli spareggi per non retrocedere al posto dei ciociari sfidando i campani. Ma nulla è ancora definito. Nel frattempo il presidente Matteo Manfredi ha rilasciato un'interessante intervista a Sky Sport.

Il patron dei blucerchiati ha raccontato cos'è accaduto in questa strana stagione e come ha accolto la Sampdoria questa possibilità di poter disputare i playout. “Ho preso una settimana di tempo per riflettere su quanto è accaduto– ha spiegato -. Perché nonostante la stagione avesse già preso una piega negativa, abbiamo subìto un duro colpo al quale non eravamo preparati". E aggiunge: "La Sampdoria era ufficialmente un passo dal fallimento prima del nostro ingresso e ora il playout è una questione di dignità". Sul futuro del club assicura: “La Sampdoria si iscriverà al campionato di Serie B o di Serie C. Dobbiamo investire, questo è il nostro dovere. Dobbiamo fare del nostro meglio”.

La delusione dei giocatori della Sampdoria dopo la retrocessione.

Manfredi ha spiegato nello specifico il suo punto di vista su questa situazione: "Se confermata la situazione del Brescia, il playout è una situazione dovuta alla Samp, che manifesta e certifica una stagione fallimentare dalla quale dobbiamo sicuramente ripartire – sottolinea -. Quindi chi scenderà in campo dovrà farlo innanzitutto per la dignità personale, della maglia e della professionalità che svolge". Manfredi chiaramente ha affrontato anche il tema riguardante i possibili favoritismi alla Samp di cui si parla proprio dopo l'esplosione del caso Brescia.

La Sampdoria scesa in campo contro la Salernitana nella penultima di campionato.

Le parole di Manfredi sulla Sampdoria e la retrocessione inaspettata

"Ho il dovere di proteggere la mia squadra. Io ho vissuto la settimana peggiore della mia vita e se confermato, la Sampdoria deve giocare i playout”. È il punto di vista del patron dei blucerchiati che chiaramente vorrebbe giocarsi l'ultima speranza di restare in serie cadetta sfidando in tal caso la Salernitana che però avrebbe il vantaggio di giocare la partita di ritorno in casa. Nell'intervista specifica anche cos'è accaduto alla squadra: "Ci siamo trovati in una posizione di difficoltà perché ogni domenica dovevamo vincere e ogni domenica era diventata la partita della vita".