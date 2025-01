video suggerito

Il presidente della Real Sociedad racconta l'imboscata dei tifosi della Lazio: "Assaliti coi coltelli" La partita di Europa League tra Lazio e Real Sociedad in programma questa sera all'Olimpico, ha vissuto una vigilia di violenza tra le vie della città. Il presidente del club spagnolo e diverse testimonianze hanno confermato l'"imboscata" bei confronti dei tifosi ospiti di cui due sono ancora ricoverati per accoltellamento. La Lazio ha diramato un comunicato ufficiale in cui si mette a disposizione e "agirà duramente applicando le più rigide misure"

A cura di Alessio Pediglieri

La partita di questa sera di Europa League tra Lazio e Real Sociedad ha avuto un epilogo di violenza per le vie della Capitale con i tifosi delle due squadre che sono entrati in contatto scatenando una furibonda rissa, in cui è dovuta intervenire anche la polizia. Le prime ricostruzioni e le dichiarazioni del presidente della Real Sociedad, Jokin Aperribay, confermerebbero l'aggressione da parte dei tifosi laziali nei confronti di una settantina di spagnoli con un bilancio importante: 9 feriti, tra cui due accoltellati in gravi condizioni ma fortunatamente fuori pericolo.

Le parole di Aperribay: "Tutto in un istante, i nostri aggrediti all'improvviso"

Mentre sul web appaiono sempre di più le immagini degli scontri efferati consumatisi nella notte tra i tifosi della Real Sociedad, ospiti a Roma per la sfida di Europa League contro la Lazio, sta prendendo forma anche la ricostruzione di quanto avvenuto per le vie della città dove i sospetti di una aggressione da parte degli ultrà di casa si sta facendo sempre più piede. "Non posso dirlo ufficialmente e non spetta a me farlo" ha sottolineato il presidente della Real Sociedad Jokin Aperribay a seguito di quanto accaduto.

"Ma ho parlato con i feriti in ospedale e mi hanno raccontato che non stavano facendo assolutamente nulla quando d'improvviso è accaduto tutto. In pochi istanti sono state lanciate bombe pirotecniche e c'è stata una collisione tra i tifosi ed è successo questo. C'era confusione e tanto fumo, sì anche coltelli: c'è stato l'utilizzo di coltelli. L’informazione che abbiamo, di cui ci fidiamo, è che non è stato uno scontro premeditato o studiato nei dettagli, i nostri tifosi sono stati aggrediti".

Scontri tra i tifosi di Lazio e Real Sociedad: un'imboscata, 2 accoltellati gravi

Il sospetto, anche tra le forze dell'ordine è che nulla sia accaduto per caso. L'agguato a Roma potrebbe essere stato pianificato da tempo tra i sostenitori della squadra basca e quelli della Lazio, con eventuali infiltrazioni del tifo romanista, anche per motivi extrasportivi. Si stanno visionando i numerosi filmati amatoriali apparsi sulla rete e verificando le testimonianze oculari: "E' stata una imboscata" hanno affermato alcuni cittadini che hanno assistito alla violenza, "c'erano persone armate di mazze e arnesi, con i passamontagna in testa".

In nove sono stati feriti con alcune coltellate e un tufoso spagnolo è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata, ma ora è fuori pericolo di vita. Altri due sono ricoverati per accoltellamento con 30 e 12 giorni di prognosi: "Ho potuto vederli nelle stanze dell'ospedale" ha rassicurato il presidente della Real Sociedad, "sono ancora sotto shock e spaventati ma stanno tutto sommato bene".

Il comunicato della Lazio: "Agiremo duramente applicando le più rigide misure"

Intanto la Lazio ha emesso nel pomeriggio un comunicato ufficiale in cui ha preso posizione su quanto accaduto, al di là del coinvolgimento diretto della propria tifoseria: "In attesa degli sviluppi investigativi sui fatti accaduti nella notte" si legge nella nota del club, che prendere le distanze dalla vicenda, condannando "ogni forma di violenza. Offre alle autorità la massima collaborazione e, all’esito delle indagini, ove accertato il coinvolgimento di appartenenti alla propria tifoseria, agirà duramente applicando le più rigide misure"