Zakharyan escluso dalla Real Sociedad, non può entrare in Inghilterra: gli è stato negato il visto La Real Sociedad ha dovuto rinunciare a Zakharyan per la trasferta contro il Manchester United: non possiede i documenti necessari per entrare nel Regno Unito.

A cura di Ada Cotugno

La Real Sociedad giocherà il ritorno degli ottavi di finale di Europa League in casa del Manchester United ma ha dovuto lasciare a casa Arsen Zakharyan. Il russo non è infortunato, né tantomeno squalificato, ma non ha potuto viaggiare con il resto della squadra perché gli è stato negato il visto per entrare nel Regno Unito: il giocatore è stato rimandato a casa e non ha potuto raggiungere il resto della squadra a Manchester, partita il giorno prima senza aver incontrato nessun problema. Poche ore prima della partita è arrivata l'esclusione definitiva per il centrocampista che dovrà tornare a casa e seguire la sua squadra dal divano, sperando di festeggiare il passaggio ai quarti di finale.

Arsen Zakharyan bloccato, non può entrare in Inghilterra

Ci hanno provato in tutti i modi, ma ogni tentativo è stato vano. Non c'è stato modo di consentire a Arsen Zakharyan di entrare nel Regno Unito per poter giocare la partita con la Real Sociedad: le trattative del club con il governo sono andate in fumo e il centrocampista ha fatto ritorno a casa perché non possedeva i documenti necessari per poter accedere, nonostante sia regolarmente tesserato con la squadra spagnola.

Imanol Alguacil si è recato a Manchester con tutto il suo gruppo squadra, ma ha dovuto fare a meno di Zakharyan e anche di Hamari Traoré che erano rimasti bloccati a Parigi perché non avevano i visti necessari per entrare in città. Nella notte la situazione del maliano si è sbloccata, ma per il centrocampista russo non c'è stato niente da fare come ha riportato Diario Vasco che ha seguito tutta la vicenda. Il giocatore non aveva il visto necessario per poter entrare nel Regno Unito e nessuna trattativa è riuscita a sbloccare la situazione in tempo per permettergli di partecipare alla partita. Fonti vicine al russo hanno confermato che non c'è stato niente da fare e con molta rassegnazione è dovuto tornare a casa, ringraziando però la Real Sociedad che ha provato in tutti i modi a portarlo in trasferta.