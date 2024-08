Il presidente del Fenerbahce aggredito durante l’ultima partita: dagli spalti gli tirano di tutto

video suggerito

Anche nella nuova stagione i problemi relativi al calcio in Turchia non si placano. Questa volta è il presidente del Fenerbahce a farne le spese durante la partita in casa del Goztepe che poteva trasformarsi in una tragedia: Ali Koc è stato preso di mira dai tifosi avversari che gli hanno tirato di tutto dalle tribune dello stadio mentre camminava a bordocampo.

Scene terribili che per fortuna non hanno portato a nessuna grande conseguenza ma che sottolineano il nuovo stato di agitazione che si vive nel calcio turco. Già nella scorsa stagione si erano visti episodi di violenza simili che avevano portato alla sospensione delle partite per qualche settimana.

L'aggressione al presidente del Fenerbahce

È accaduto tutto al 60′ ella partita Goztepe-Fenerbahcefinita 2-2. È soltanto la seconda giornata di campionato ma si vivono già momenti di enorme agitazione: il presidente Ali Koc è sceso a bordocampo per provare a risolvere alcuni problemi relativi all'ingresso dei tifosi ma si è ritrovato nella situazione peggiore di tutti. Mentre camminava circondato da tutto il suo staff e alcuni membri della squadra di casa ha visto cadere di tutto sulla sua testa.

I tifosi della squadra di casa hanno cominciato a tirargli oggetti in segno di odio e l'uomo alla fine è stato colpito in pieno volto da una bottiglietta d'acqua che lo ha ferito. Un colpo bruttissimo (e sicuramente doloroso) che non è stato l'unico atto di violenza della serata: Ali Koc dopo l'impatto con la bottiglia è stato anche spinto a terra da un uomo che era alle sue spalle che portava al collo il pass del Goztepe (che è poi stato arrestato).

Il gesto ha inevitabilmente creato una rissa in mezzo al campo, con i tifosi che hanno continuato a lanciare oggetti sul terreno di gioco. Alla fine il presidente del Fenerbahce è stato accompagnato fuori protetto dalla polizia in tenuta antisommossa e la partita si è conclusa in stato di grande allarme.