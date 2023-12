Calcio fuori controllo in Turchia: inferno in campo e negli spogliatoi, la rissa è un tutti contro tutti Incredibile quanto accaduto nella partita tra il Bursaspor e il Diyarbekirspor: rissa tra calciatori, addetti ai lavori e polizia in campo e negli spogliatoi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Cosa sta succedendo nel calcio turco? Dopo la brutale aggressione all'arbitro, e il presidente dell'Istanbulspor che ha ritirato la squadra, l'escalation di episodi poco edificanti continua. Incredibile quanto accaduto nella partita tra il Bursaspor e il Diyarbekirspor, valida per il Gruppo bianco del campionato di 2a Lega TFF. Caos totale in campo e negli spogliatoi, con una maxi rissa violentissima tra calciatori, addetti ai lavori e tifosi con l'intervento anche della polizia.

Il match si è chiuso con cinque cartellini, ma a giudicare dalle immagini sono stati anche pochi. Infatti un'esultanza galeotta dopo il secondo gol ospite, considerata poco rispettosa del pubblico di casa ha fatto scatenare l'inferno. Tutto è iniziato dalle tensioni tra l'autore del gol Bünyamin e il calciatore biancoverde Çağatay Yılmaz. Quest'ultimo è stato espulso dal direttore di gara, che non ha potuto fare nulla per evitare la rissa in campo e davanti alle panchine. Colpi proibiti, caccia all'uomo, e violenza selvaggia con le forze dell'ordine che hanno dovuto dare man forte a chi cercava di dividere calciatori e componenti dello staff delle squadre.

Pugni, calci e botte da orbi con altri 4 giocatori espulsi. Un tifoso poi ha fatto invasione di campo con l'obiettivo di farsi giustizia da solo nei confronti dei calciatori, ed è stato arrestato. Insomma una situazione davvero assurda che ancora una volta fa suonare il campanello d'allarme nel calcio turco. Un altro video che ha fatto capolino poi anche sui social è ancora più inquietante e svela quanto accaduto subito dopo al rientro negli spogliatoi.

Un tutti contro tutti in cui si possono notare anche poliziotti colpire i giocatori ospiti. Insomma altre scene orribili, che fanno fare una bruttissima figura alla Turchia sportiva. Non sembra davvero esserci limite al peggio, con la partita che poi è proseguita anche dopo il fischio finale con botta e risposta tra le due tifoserie, e tra i sostenitori di casa che hanno chiesto provvedimenti contro alcuni dei calciatori ospiti, rei di aver loro mancato di rispetto. E la sensazione è che gli strascichi di quanto accaduto siano appena iniziati.