Il portiere del Sudafrica eroe in Coppa d’Africa: para 4 rigori grazie al trucco della bottiglia Ronwen Williams è stato indubbiamente l’eroe del Sudafrica durante i quarti di finale di Coppa d’Africa contro Capo Verde. Il portiere ha parato quattro rigori su cinque grazie al trucco della bottiglia portando i Bafana Bafana in semifinale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Ronwen Williams è stato indubbiamente l'eroe del Sudafrica durante i quarti di finale di Coppa d'Africa. Grazie alla sua eroica prestazione ha trascinato la nazionale in semifinale dove insieme a ai suoi compagni affronterà ora i tre volte campioni della Nigeria che hanno battuto l'Angola. Contro Capo Verde però non è stata di certo facile tra tempi regolamentari e supplementari. La squadra dell'ex Salernitana e Lazio, Jovane Cabral, è stata capace di mettere più volte in difficoltà i Bafana Bafana che però sono riusciti a reggere l'urto in difesa portando la partita ai calci di rigore.

Una lotteria i tiri dagli undici metri che ha premiato però il Sudafrica che dalla sua parte aveva un portiere come Williams capace di compiere un autentico miracolo. Non era infatti mai successo in Coppa d'Africa che un portiere riuscisse a parare quattro rigori su cinque calciati dagli avversari. Solo un tiro è finito in rete mentre gli altri sono stati respinti dall'estremo difensore sudafricano ai giocatori del Capo Verde sorpresi da quella performance di Williams. Quest'ultimo aveva però un trucco infallibile: aveva appuntato ogni caratteristica di tiro degli avversari su una bottiglietta d'acqua.

Ronwen Williams a fine partita ha parlato in sala stampa spiegando che il giorno precedente alla partita collaboratori e staff gli hanno inondato il telefono di video dei giocatori di Capo Verde per mostrargli dove tirassero solitamente i calci di rigore. E forse anche per riordinare le idee Williams ha pensato bene di emulare il trucco di altri suoi colleghi come Pickford, portiere dell'Inghilterra, durante la finale degli Europei – poi persa – contro l'Italia o come l'estremo difensore dell'Egitto lo scorso anno scrivendo ogni informazione su una bottiglia d'acqua.

In realtà anche in campo lo studio e le consultazioni con lo staff del Sudafrica sono state numerose: "Quale giocatore tira alla mia sinistra? – domanda Williams come si evince da un video che circola in rete – Il numero 6″. La risposta del preparatore dei portieri del Sudafrica è di fatto corretta poiché il calciatore in questione calcia effettivamente alla sinistra di Williams. Studio e preparazione che premiano il Sudafrica e lo stesso estremo difensore diventato anche il secondo portiere dopo Andre Arendse nel 1996 a mantenere la porta inviolata per quattro volte consecutive in un'edizione della Coppa d'Africa.