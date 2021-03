Il Siviglia riesce a pareggiare all'ultimo respiro in casa del Valladolid grazie ad un gol del portiere Yassine Bounou, più conosciuto come Bono. L'estremo difensore degli andalusi ha trovato la rete del pareggio finale per 1-1 con un tiro dal centro dell'area di rigore in occasione dell'ultimo disperato assalto della squadra di Julen Lopetegui. L'estremo difensore è salito nell'area avversaria in occasione dell'ultimo corner della partita e ha regalato alla sua squadra un punto in casa della squadra presieduta da Ronaldo il Fenomeno.

La squadra di Sergio González aveva trovato il vantaggio con un calcio di rigore di Fabian Orellana sul finire dei primi 45′ ed era riuscita quasi a fare il colpaccio: nei minuti di recupero la svolta imprevista e imprevedibile. Bono è il primo portiere nella storia del Siviglia a segnare un gol in Liga, anche se al Ramon Sanchez-Pizjuán tutti ricordano quello di Palop nell'Europa League 2007 contro lo Shakhtar Donetsk. La rete dell'estremo difensore marocchino classe 1991 permette al Siviglia di unirsi alla lista delle squadre che hanno avuto portieri-goleador in Primera Division: questa graduatoria è guidata da Las Palmas (6 gol), Celta Vigo (5), Betis (2), Valladolid, Racing, Saragozza, Deportivo e Eibar.

Ai microfoni di Movistar dopo il match Bono ha dichiarato: "È il primo della mia carriera. Lopetegui mi ha detto di salire e mi sono ricordato di una partita qui a Valladolid con il Girona, in cui ho quasi segnato. È difficile descrivere un gol, non sapevo nemmeno come festeggiarlo. È molto strano, sei lì in porta e all'improvviso… I compagni sono felicissimi perché meritavano più della sconfitta". Grazie a questo punto continua la striscia positiva del Siviglia e gli andalusi restano saldi al quarto posto della Liga, ma dopo la vittoria nel recupero di mercoledì contro l'Elche questa è una piccola battuta d'arresto: la vetta potrebbe allontanarsi definitivamente e ora i Nervionenses devono guadarsi le spalle dalla Real Sociedad, che è a -10 e domani ospita il Barcellona.