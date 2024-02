Il pomeriggio di Serie A non regala nessun gol: l’Udinese non passa contro il Monza, frena anche il Genoa L’Udinese crea tante occasioni ma non riesce ad andare in gol contro il Monza che si porta a casa il pari con il minimo sindacale. Finisce 0-0 anche tra Empoli e Genoa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il pomeriggio di Serie A si apre senza gol e senza particolari emozioni: Udinese-Monza e Empoli-Genoa finiscono entrambe con pareggi a reti inviolate, una particolare casualità che va in controtendenza rispetto a quanto visto nel primo anticipo di questa giornata, con la vittoria del Lecce sulla Fiorentina nei minuti finali.

Al Bluenergy Stadium le occasioni più grosse sono tutte a tinte bianconere: ci pensa Lucca a trascinarsi tutta la squadra sulle spalle e a spaventare il Monza con tre palle gol create nel giro di pochissimi minuti. Neanche la furia dell'attaccante basta a sbloccare la partita che galleggia sempre sul filo dell'equilibrio, nonostante l'ago della bilancia pensa sempre di più dalla parte dell'Udinese.

Anche nella ripresa il filo conduttore resta sempre lo stesso e neanche i cambi riescono a dare a Palladino la spinta decisiva per provare ad accedere una partita che resta a senso unico. Nonostante tutto il Monza è attento in difesa, ma non riesce mai a costruire nessuna azione offensiva: con il minimo sforzo i lombardi si portano a casa un punto e tirano un sospiro di sollievo per aver scampato un pericolo contro l'Udinese attiva in avanti ma davvero poco precisa.

Anche al Castellani alla fine il pallone non rotola mai in rete. A differenza di Udine però qui la partita diventa subito molto tattica e tesa, con le due squadre che si sbilanciano pochissimo e non lasciano spazio agli avversari per inserirsi. L'unica azione entusiasmante del primo tempo è il tentativo di Cambiaghi che poteva aprire il risultato per un Empoli puntuale e forte in difesa, ma a cui manca qualcosa in avanti per poter essere pericoloso.

Nel secondo tempo il canovaccio tattico è sempre lo stesso: il Genoa non riesce a calciare mai verso la porta e i toscani continuano ad attendere il momento opportuno per lasciare la zampata vincente che sarebbe ossigeno puro per la classifica. L'unico sussulto della ripresa arriva nei minuti di recupero, quando De Winter (autore di una pessima partita) si guadagna un cartellino rosso per doppia ammonizione dopo il secondo grave fallo commesso.