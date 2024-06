video suggerito

Il piano della Roma per prendere Chiesa dalla Juve: De Rossi spinge per averlo dopo gli Europei Federico Chiesa aspetterà la fine degli Europei per prendere una decisione sul suo futuro. In scadenza con la Juve, è la Roma di De Rossi a spingere maggiormente per averlo. Ma prima i giallorossi dovranno cedere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Federico Chiesa alla Roma dopo gli Europei con l'Italia. Sarebbe questa l'intenzione della società giallorossa e di Daniele De Rossi pronto a costruire attorno a lui la nuova Roma. Il tecnico dei capitolini ha puntato fortemente sull'attaccante della Juventus che può essere sfruttato in diverse posizioni in attacco. Secondo Sky Sport un primo passo è stato già compiuto. La Roma ha avuto infatti la possibilità di illustrare la suo agente la centralità che Chiesa avrebbe in giallorosso rispetto a quella che si prospetta nella nuova Juventus di Thiago Motta.

Non che l'allenatore italo-brasiliano non lo apprezzi, ci mancherebbe, ma per costruire il suo gioco e venire anche incontro alle esigenze della società che punta ad abbassare il monte ingaggi, la cessione alla Roma potrebbe accontentare tutti. Specie se consideriamo che Chiesa ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025 e difficilmente sarà rinnovato. Tutto però è rimandato a dopo gli Europei. In primis per lasciare tranquillo il giocatore, poi per permettere alla Roma di mettere a segno quelle cessioni utili poi a comprare il cartellino di Chies.

Chiesa in azione con la maglia dell'Italia.

L'incontro per Chiesa tra la Roma e l'agente Ramadani

L'agente Ramadani avrebbe infatti parlato con la società giallorossa rappresentata dalla Ceo, Lina Souloukou, e dal ds Ghisolfi. Un incontro in cui ha percepito la forte volontà della Roma di fare di Chiesa un giocatore centrale e importante nel progetto tecnico di De Rossi. Per chiudere l'affare però ci sarà bisogno di tempo per concordare i termini del suo ingaggio e la durata del contratto ma anche di stabilire una somma da corrispondere alla Juventus per il cartellino del giocatore. Risorse che la Roma vorrebbe recuperare dalle cessioni, almeno una decina.

Chiesa con la Juventus ha un contratto fino al 30 giugno 2025.

Chiesa e la Roma si sono presi del tempo per portare avanti l'affare

Il lavoro di Ghisolfi sarà così fondamentale per arrivare a chiudere l'affare Chiesa. Ma necessita di tempo. Gli Europei di fatto serviranno proprio alla Roma per cedere quei giocatori che non fanno più parte del progetto e a Chiesa per capire anche lui quale possa essere la decisione migliore per la sua carriera. Insomma, tutto rimandato, ma con la consapevolezza che nel post Europei i giallorossi dovranno avere le risorse economiche necessarie per formulare un'offerta alla Juventus. Ma soprattutto che Chiesa sia convinto di accettare la Roma di De Rossi.