Il piano del portiere per distrarre gli avversari ai calci di rigore: inizia a muoversi come un mimo Paton Guzman è il portiere dei messicani del Tigres che durante i calci di rigore validi per la Leagues Cup contro Vancouver ha iniziato a muoversi come un mimo. In questo modo è riuscito anche a distrarre gli avversari e portiere la squadra agli ottavi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Non un semplice portiere ma un mimo sul rettangolo verde. Qualcuno definirebbe Paton Guzman un folle, o forse un genio. Per altri il portiere del Tigres ha mostrato invece tutta la sua originalità nel trionfare ai calci di rigore nel corso dei sedicesimi di finale della Leagues Cup, ovvero una competizione calcistica di club organizzata congiuntamente dalla MLS e dalla Liga MX (la massima lega calcistica messicana ndr). Dopo il risultato di 1-1 che ha chiuso i tempi regolamentari, sarà il Tigres ad andare agli ottavi finale della competizione dovrà affronterà i Rayados.

La squadra di Gignac ha infatti avuto la meglio contro i canadesi del Vancouver Whitecaps sconfitti 5-3 ai calci di rigore. Protagonista assoluto è stato proprio Paton Guzman. Il portiere dei messicani è stato immortalato in diversi video mentre cerca di distrarre il suo avversario dal dischetto con trucchetti di ogni genere. A un certo punto, prima che il Vancouver tirasse uno degli ultimi penalty, fa finta di togliersi un cordone colorato dalla bocca, come fosse uno dei classici giochi di magia dei clown solitamente al circo o alle feste per i più piccoli. Ma ciò che ha sorpreso tutti è stata soprattutto la rappresentazione del mimo.

Gli artisti di strada solitamente si cimentano in questa pratica stupenda di azione artistica e di rappresentazione teatrale senza parole. Rappresentazione di azioni, caratteri e personaggi che si serve solamente della gestualità invece che della parola. Proprio come fatto da Guzman che lo imita alla perfezione facendo divertire i tifosi alle sue spalle posti proprio dietro alla porta scelta per battere i calci di rigore. Il portiere risulterà efficace nelle sue numerose movenze dato che parerà il quarto rigore a Veselinović portando il Tigres agli ottavi.

Un modo assolutamente inusuale di prepararsi ai rigori. Negli anni il calcio ci ha messo di fronte a diverse modalità di distrazione messe in atto dai portieri nei confronti dei rigoristi. Da Dudek col Liverpool nella finale di Champions contro il Milan, ai movimenti di Joe Hart in un Europeo dell'Inghilterra contro l'Italia, ma anche il più recente Dibu Martinez nella finale dei Mondiali 2022 in Qatar contro la Francia che ha portato l'Argentina a diventare campione del mondo. Il premio originalità però se lo prende proprio Guzman in questo caso.