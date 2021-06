Manuel Locatelli si prende la scena agli Europei siglando una doppietta nel match contro la Svizzera e regalando la qualificazione agli ottavi all'Italia con un turno d'anticipo. Il centrocampista del Sassuolo allo Stadio Olimpico ha fornito una prestazione straordinaria confermando quanto di buono fatto vedere nelle ultime uscite con la maglia azzurra e prima ancora con quella dei neroverdi in Serie A. Il 23enne di Lecco è stato nominato Man of the match da parte della Uefa e si candida ad essere la grande sorpresa di questo torneo continentale. E non solo per le sue prestazioni in campo ma anche per la sua grande umiltà dimostrata davanti alle telecamere al termine della gara che lo ha definitivamente consacrato a livello europeo.

Manuel Locatelli infatti ‘deve' la sua fortuna agli infortuni di Marco Verratti che prima gli ha permesso di trovare spazio al fianco di Barella e Jorginho nelle ultime gare di qualificazione e nella Nations League e poi gli ha consentito di giocare titolare in queste prime due gare dell'Europeo, un Europeo che se si fosse disputato nel 2020 come da programma probabilmente non avrebbe nemmeno disputato. E nonostante questa sia stata la sua grande serata Locatelli non dimentica Marco Verratti augurandosi che il campione del Psg torni presto a disposizione per andare a rinforzare ulteriormente quella linea mediana che ha incantato in queste prime due gare del torneo:

"Questo premio lo voglio condividere con i miei compagni. Li ringrazio. Io ora inamovibile? No, non penso. Spero che Marco Verratti possa tornare, è un campione che può fare la differenza – ha detto infatti Locatelli al termine della gara contro la Svizzera nell'intervista rilasciata dalla postazione riservata al man of the match eletto dalla Uefa –. Siamo un gruppo fantastico, io voglio rimanere con i piedi per terra e godermi l'europeo. Il primo gol è stato bellissimo, su assist di Berardi, lo dedico alla mia famiglia e alla mia fidanzata. Il secondo è per tutti gli italiani, speriamo di regalare altre emozioni".