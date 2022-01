Il pasto di Piqué diventa uno scandalo: “Vi immaginate un professionista che mangia questo?” Gerard Piqué è stato protagonista di un vero e proprio scandalo. Al centro della discussione c’è il suo pasto. “Vi immaginate un professionista che mangia questo?”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Secondo capitolo della saga Toni Freixa-Gerard Piqué. L'ex candidato alla presidenza del Barcellona e il difensore della squadra blaugrana, sono stati protagonisti di un altro scontro social su Twitter. Neanche pochi giorni il primo botta e risposta sull’argomento Dembélé. Freixa aveva risposto al giornalista spagnolo Alfredo Martinez che specificava come l’attaccante francese non meritasse un aumento del salario in vista del rinnovo.

"I giocatori sono così. Non è una sorpresa per me” ha scritto Freix rispondendo a Martinez, ricevendo subito dopo l’attacco di Piqué. "Non generalizzare con il ‘così sono i giocatori'. È come se dicessi ‘così sono i candidati, non pagano i collaboratori'", ha scritto il difensore del Barcellona replicando a Toni Freixa, che non ha proseguito più la discussione. Un diverbio soci andato in scena pochi giorni prima dell’annuncio di Xavi come allenatore e che è stato poi replicato oggi con il secondo atto.

Freixa, postando un tweet sul proprio account privato, ha rivelato il menu di un calciatore in un ristorante ma senza citare il suo nome: "Entrecote con patatine, uovo al tegamino, birra da bere e una crêpe con nutella. Ti immagini un calciatore professionista che mangia questo? Dì uno eh, non generalizzando”. Piqué ha immediatamente risposto a quel tweet affermando come Freixa si riferisse a lui: "Hai sbagliato con l'entrecote … era una salsiccia. Il rest tutto ok! E ora mi bevo un gintonic alla tua ciao! puoi andare anche a cancellare il tweet, furfante".

In seguito alla risposta di Pique, Freixa ha infatti proprio cancellato il tweet. Piqué ha infatti reso noto il contenuto di quel botta e risposta pubblicando gli screen del tweet di Freixa e della sua risposta generando la reazione divertita dei tifosi catalani che chiedono scherzosamente che la presidenza del Barcellona possa passare proprio nelle mani dello stesso Piqué.