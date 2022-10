Il Parma si regala l’Inter agli ottavi di Coppa Italia, 1-0 al Bari: tris Spezia, sfiderà l’Atalanta Il Parma ha battuto il Bari per 1-0 e si è qualificato per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023: se la vedrà con l’Inter. Nel pomeriggio lo Spezia ha vinto 3-1 contro il Brescia e nel prossimo turno sfiderà l’Atalanta.

A cura di Vito Lamorte

Il Parma raggiunge Genoa e Torino agli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023. La squadra di Fabio Pecchia ha battuto per 1-0 il Bari grazie ad una rete di Adrian Benedyczak nel primo tempo e ha conquistato il pass per il turno successivo e si sono regalati il match contro l'Inter a San Siro.

Rispetto al match di campionato, che aveva regalato ai tifosi e agli osservatori uno spettacolare 2-2, allo stadio Tardini sia gli emiliani che i pugliesi guidati da Michele Mignani si sono presentati con delle formazioni molto rimaneggiate rispetto al solito.

I ducali hanno giocato un primo tempo molto buono e poco prima della mezz'ora si sono portati in vantaggio grazia alla rete del centrocampista polacco. Nella ripresa è arrivata la reazione del Bari, che sulla sua strada ha trovato un superlativo Edoardo Corvi, che con un paio di interventi decisivi ha messo al sicuro la vittoria. Con queste due parate, l'estremo difensore classe 2001 si è preso la palma di migliore in campo.

Nel primo incontro di giornata lo Spezia ha avuto la meglio sul Brescia per 3-1 e si qualificato per gli ottavi, dove troverà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Per gli Aquilotti di Luca Gotti si tratta di un risultato importante dopo le ultime tre gare senza vittorie in campionato.

Nella prima parte di gara le due squadre si sono affrontate a viso aperto, con gli ospiti che hanno battuto perfino 9 calci d'angolo, ma a trovare il gol è stato Strelec per i liguri. All'inizio della ripresa è arrivato il raddoppio di Verde e negli ultimi minuti è arrivata la doppietta personale per l'attaccante slovacco del club bianconero. Per le Rondinelle il gol della bandiera è stato firmato da Moreo.