Il Papu Gomez mette pressione al Real di Ancelotti: il Siviglia torna a vincere Dopo tre pareggi, il Siviglia è tornato alla vittoria. Merito dell’ex Atalanta che è riuscito a segnare dopo oltre un’ora di difficoltà contro l’Elche, battuto 2-0.

A cura di Alessio Pediglieri

Liga più che aperta dopo l'ultimo anticipo valido per la 24a giornata che vedeva impegnato il Siviglia sfidare davanti al proprio pubblico l'Elche. Missione compiuta per i padroni di casa che hanno vinto non senza difficoltà 2-0 e si sono avvicinati ancora di più al Real Madrid capolista impegnato domani in trasferta sul campo del Villarreal. Adesso il distacco è stato ridotto a sole tre lunghezze, lasciando un solco importante sul terzo posto. Mattatore di serata ancora una volta il Papu Gomez decisivo nello spezzare l'equilibrio del match.

Non era una vittoria scontata perché l'Elche arrivava da un filotto di risultati positivi importanti: cinque gare senza perdere. Ci sono voluti due gol, uno del Papu e uno di Mir per rimettere le cose a posto e permettere agli andalusi di tenere il passo del Real Madrid, costringendo i blancos a fare punti domani sul campo del Villarreal. Una Liga più che aperta e incerta, in una corsa a due che vede il Siviglia provare ad impensierire l'armata di Carlo Ancelotti che sta gestendo il campionato. Per il Siviglia un successo che mancava da tre turni e che cancella definitivamente il periodo no, oramai alle spalle.

Ad aprire le danze è stato il Papu Gomez: l'ex Atalanta sblocca una gara complicata dopo più di un'ora in parità con la rete dell'1-0 al 72′. Un break decisivo, dopo che l'Elche nel primo tempo aveva anche provato a portarsi in vantaggio. Il tiro del Papu trova una deviazione decisiva per spaccare in due il match e poco dopo arriva il raddoppio di Mir, appena entrato con Lopetegui che indovina il cambio vincente, e che mette al sicuro il risultato e il successo che rilancia in classifica gli andalusi.

La sfida diretta tra Real e Siviglia è fissata molto in là nel campionato, il prossimo aprile. Difficile ora dire se sarà decisiva, certo è che Ancelotti ha nella squadra di Lopetegui un avversario di tutto rispetto con cui dover fare i conti.