Il papà di Simone Inzaghi racconta la videochiamata: "Camicia aperta, tutto fradicio, senza voce" Il padre di Inzaghi ha seguito la partita rigorosamente da casa ma al fischio finale ha ricevuto una telefonata dal figlio: "Ci siamo sentiti in videochiamata dallo spogliatoio dopo sette minuti"

A cura di Ada Cotugno

Negli ultimi minuti della semifinale contro il Barcellona abbiamo visto un Simone Inzaghi inedito, "Demone" di nome e di fatto: è rimasto imperterrito sotto la pioggia travolgente di Milano per dare indicazioni alla squadra che era appesa al filo dei supplementari, a un passo dalla seconda finale di Champions League in tre anni sotto la sua gestione. E alla fine della lunghissima partita era in condizioni mai viste prima, frastornato dalla forza della sua Inter e completamente stravolto, diverso dall'allenatore composto che in genere compare davanti alle telecamere.

Ma a darci uno spaccato della festa che si è scatenata negli spogliatoio è stato suo padre, Giancarlo Inzaghi, uno dei primi ad averlo sentito dopo la vittoria. A Repubblica ha raccontato le condizioni in cui era il figlio alla fine di una partita epica, che resterà per sempre nella storia della Champions League: anche lui si è scatenato come i giocatori e ovviamente ha perso la voce, un classico al quale siamo abituati anche nelle interviste concesse dopo partite piuttosto delicate.

Inzaghi scatenato, il racconto del padre dopo la partita

Lo avevamo già visto in campo, con il completo zuppo d'acqua e la solita frenesia che lo porta spesso a valicare i confini dell'area tecnica. Ma c'è un Inzaghi inedito che può raccontare soltanto uno dei suoi affetti più cari. Il padre Giancarlo gli ha telefonato immediatamente, ritrovandolo travolto dalla festa: "Ci siamo sentiti in videochiamata dallo spogliatoio dopo sette minuti, Simone con la camicia aperta, tutto fradicio e senza voce, poi dalla macchina tornando a casa".

L'adrenalina per la finale raggiunta dall'Inter era alle stelle e ha travolto tutta la sua famiglia e chiaramente è continuata anche il giorno successivo. Troppa la gioia da smaltire e l'allenatore ha deciso di condividerla con tutta la sua famiglia godendosi ogni momento: "Ci siamo sentiti anche la mattina alle 9, con i due bimbi nel lettone perché non sono mica andati a scuola". Ci sono poi i messaggi d'affetto anche dalle persone lontane e Inzaghi ieri ha avuto un bel da fare rispondendo a tutti i messaggi che gli sono arrivati: "Simone alle 9 aveva già 411 messaggi da leggere sul telefonino!".