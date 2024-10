video suggerito

Il padre e il fratello di Son condannati per abusi su minori: lividi e insulti a giovani calciatori La famiglia di Son è finita nella bufera dopo le accuse di comportamenti violenti sui giovani giocatori che frequentavano l’accademia calcistica: sono stati dichiarati colpevoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La sosta per le nazionali ha gettato Son nella bufera: il padre e il fratello della stella del Tottenham sono stati condannati in Corea per abusi su minori all'interno dell'accademia calcistica che gestiscono insieme. Il fatto era stato portato alla luce la scorsa estate ma soltanto adesso è arrivata la sentenza del tribunale che li incolpa delle accuse mosse dalle famiglie dei giovani calciatori.

I due gestiscono insieme una scuola calcio, la Son Football Academy, e ora saranno costretti a pagare una multa di oltre 2000 euro a testa, oltre a dover frequentare obbligatoriamente 40 ore di lezione per sensibilizzare sull'abuso dei minori.

La famiglia di Son nella bufera

Le accuse che erano state mosse al padre e al fratello del giocatore erano gravissime. Come riporta l'agenzia di stampa coreana Yonhap Son Heung-yun e Son Woong-jung erano stati segnalati nel mese di marzo per aver abusato fisicamente e verbalmente di alcuni giovani giocatori che facevano parte del loro centro di allenamento: i genitori di un ragazzo li hanno denunciati dopo aver trovato un livido sulla sua coscia sinistra e altri si sono uniti al coro raccontando degli insulti rivolti in caso di errori durante le partite.

Son Woong-jung si è difeso in tribunale dicendo che molte delle accuse erano false e che aveva fatto tutto soltanto per l'amore che provava verso i giovani calciatori, nel tentativo di incitarli a dare il massimo in campo. A rendere tutto ancora più clamoroso c'è anche il fatto che il padre di Son in Corea del Sud è una vera personalità: oltre a essere un ex calciatore, è diventato anche uno scrittore di grande fama grazie al best-seller in cui spiega come ha aiutato suo figlio a diventare uno dei migliori giocatori della Premier League.