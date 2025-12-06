Il padre di Lamine Yamal provoca i tifosi avversari e crea tensione sugli spalti: interviene la sicurezza

Durante Betis-Barcellona il padre di Yamal ha innescato scontri verbali con i tifosi biancoverdi, costringendo la sicurezza a intervenire. L’episodio arriva mentre il giovane talento brillava in campo con gol e giocate decisive.

Mentre Lamine Yamal illuminava il campo della Cartuja con un rigore trasformato e una prestazione da protagonista nella vittoria per 5-3 del Barcellona sul Betis, sugli spalti andava in scena un episodio che nulla aveva a che vedere con il calcio giocato. Il padre del giovane talento blaugrana, infatti, è diventato suo malgrado il centro dell’attenzione a causa di una serie di provocazioni rivolte ai tifosi biancoverdi, creando tensione in un settore già scosso dalla pesante sconfitta della squadra di casa.

Secondo quanto riportato da “Carrusel” su Cadena SER, alcuni spettatori presenti a pochi posti di distanza hanno raccontato di aver visto l’uomo ripetere più volte gesti polemici e provocatori verso i sostenitori del Betis. Le sue reazioni, nate probabilmente dall’entusiasmo per la prestazione del figlio, hanno però rapidamente esasperato l’atmosfera, tanto da rendere necessario l’intervento del personale di sicurezza dello stadio. Le guardie presenti sono state costrette ad avvicinarsi e a invitarlo a calmarsi, accompagnandolo poi lontano dal suo posto per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Il padre di Lamine Yamal provoca i tifosi avversari: esplode la tensione alla Cartuja

Un testimone ha riferito che, per alcuni minuti, si è temuto che la tensione potesse sfociare in un episodio più serio, anche se poi la situazione è tornata alla normalità. Non è la prima volta che il padre di Yamal finisce al centro delle discussioni: negli ultimi mesi era già stato protagonista di alcune dirette Instagram discutibili e di comportamenti sopra le righe durante cerimonie ufficiali, come quella del Pallone d’Oro.

Mentre il Barcellona festeggiava tre punti pesanti e l’ennesima conferma del talento di Lamine, fuori dal rettangolo di gioco l’episodio ha sollevato nuove perplessità sul comportamento del genitore, ancora una volta trascinato al centro della scena per ragioni che nulla hanno a che fare con il calcio.

Il Barcellona vince 5-3 sul Betis e tenta la fuga in testa alla Liga

Il Barcellona dà spettacolo nella 15ª giornata di Liga e porta via tre punti pesantissimi dal Benito Villamarín, imponendosi 5-3 su un Betis partito forte ma rapidamente travolto. La serata porta la firma di un incontenibile Ferran Torres, che nel primo tempo mette a segno una tripletta fulminea con reti all’11’, al 13’ e al 40’. Sul tabellino finiscono anche Lamine Yamal, impeccabile dal dischetto al 59’, e il giovane talento svedese classe 2005, Bardghji, autore del gol al 31’.

Il Betis aveva illuso il proprio pubblico con il vantaggio iniziale di Antony al 6’, ma l’entusiasmo è durato poco: il Barça ha reagito con forza, capovolgendo subito la partita e mantenendo il controllo fino al triplice fischio, in una gara ricca di reti e di spettacolo.