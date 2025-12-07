Il padre di Lamine Yamal allontanato dallo stadio dopo l’esultanza: gesti osceni agli avversari

Mentre Lamine Yamal brilla in campo con il Barcellona suo padre semina il panico sugli spalti. Mounir Nasraoui aveva seguito la squadra a Siviglia per la partita contro il Betis ma si è reso protagonista di una brutta scena all'interno dello stadio che ha costretto anche la sicurezza a intervenire. L'uomo è stato allontanato assieme al resto della sua famiglia dopo aver esultato in modo volgare davanti ai tifosi di casa e per poco non rischiava di provocare un incidente pericoloso tra il pubblico. La security lo ha portato via, facendolo accomodare in un settore diverso dopo diverse proteste da parte sua e delle persone che lo accompagnavano.

Il padre di Lamine Yamal rischia di provocare un incidente

Non è la prima volta che Mounir Nasraoui finisce al centro delle polemiche per i suoi comportamenti spesso sopra le righe. Questa volta ha rischiato addirittura di causare un incidente sugli spalti mentre stava assistendo alla vittoria del Barcellona in casa del Betis. Era seduto in un settore con i tifosi di casa quando all'improvviso ha esultato per un gol dei blaugrana in modo piuttosto veemente, lasciandosi andare a dei gestacci volgari.

I tifosi si sono lamentati, hanno cominciato a fischiare e a rumoreggiare verso la sua direzione scaldando l'atmosfera. Secondo un giornalista di Cadena Ser il padre di Lamine Yamal avrebbe provocato le persone sedute accanto a lui attirando l'attenzione della sicurezza che lo ha invitato ad allontanarsi prima che la situazione degenerasse. Diversi video caricati sui social mostrano per intero la scena: Mounir Nasraoui si è rivolto verso il pubblico di casa dopo il gol segnato da suo figlio nel tentativo di prendersi gioco di loro.

Non era solo, ma accompagnato da alcuni membri della sua famiglia che però non lo hanno fermato quando aveva oltrepassato la linea. Per questo la sicurezza si è avvicinata a lui per invitare a lasciare lo stadio, dato che il suo comportamento non era assolutamente accettabile. Lo hanno fatto accomodare in un altro settore ma alcune persone che erano con lui hanno cercato di attaccare la sicurezza, senza nessun risultato.