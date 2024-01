Il nuovo CT del Brasile dimentica la lite con Neymar ma avverte: “Dobbiamo andare avanti senza di lui” Dorival Junior nella prima conferenza stampa da CT del Brasile ha parlato di Neymar e della sua importanza per la Seleçao: i due ai tempi del Santos furono protagonisti di un litigio che portò all’esonero del tecnico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Dorival Júnior si è presentato in conferenza stampa come nuovo CT del Brasile. L'ex tecnico di Flamengo e San Paolo, ha preso il posto di Fernando Diniz, che ricopriva il ruolo ad interim sulla panchina verdeoro e sostituito dopo soli 6 mesi e 6 partite giocate. L'allenatore 61enne ha accettato la proposta del presidente della Federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues, che vuole invertire la rotta degli ultimi mesi di difficoltà e le sconfitte raccolte con Uruguay e Argentina che hanno fatto scalare nella classifica del girone sudamericano per i Mondiali 2026 la Seleçao.

Il nuovo commissario tecnico ha ammesso nella conferenza stampa in cui è stato presentato ha parlato del momento molto difficile che la squadra sta attraversando e dell'urgenza di uscire da questa situazione: "Il calcio brasiliano è molto forte e non può vivere un momento come quello che stiamo attraversando. Forse questo ci servirà da lezione per superarlo e trovare una nuova strada. Dobbiamo riscoprire la strada delle vittorie".

Dorival Junior ha parlato anche di Neymar nel corso della conferenza e tutti subito hanno pensato ai dissidi che ci sono stati tra i due ai tempi del Santos. Con il Peixe il tecnico ha vinto il campionato Paulista e la Copa do Brasil, prima di essere esonerato a causa di una discussione avuta con O Ney. Nella partita contro l'Atlético-GO, l’allenatore ha impedito all'attaccante di tirare un rigore e questa decisione non venne presa bene dall’ex PSG e Barcellona: Neymar prima lo ha insultato e poi ha agito alle sue spalle per farlo cacciare. Dorival informò la dirigenza che non lo avrebbe fatto giocare nel match successivo contro il Corinthians ma i dirigenti deciso di esonerarlo.

Proprio su Neymar, che è infortunato in questo momento, il neo CT ha smentito di avere un problema personale con il calciatore dell'Al Hilal ma ha messo in chiaro un concetto: "Il Brasile deve imparare ad andare avanti senza Neymar, considerando che è infortunato, anche se dobbiamo anche saper sfruttare quello che è considerato uno dei tre migliori calciatori del mondo".

Per il nuovo CT della Canarinha Neymar è un giocatore essenziale quando non è infortunato ed è pienamente concentrato sul calcio e il suo lungo infortunio lo potrà vedere indossare di nuovo la maglia della sua nazionale in autunno. Neymar, quindi, salterà almeno quattro amichevoli tra cui quelle già concordate con Inghilterra, Spagna e Messico, oltre alla Copa America.