Il nuovo calendario di Serie A 2024-2025 è già un rebus: tutta "colpa" della nuova Champions Il campionato di Serie A 2024-2025 parte con la prima giornata fissata nel week-end del 16 e 17 agosto. Ma il nuovo format della massima competizione per club crea intoppi: "Ci saranno problemi a gennaio e febbraio, con le gare decisive in Europa".

Il nuovo calendario di Serie A 2024-2025 non è nemmeno stato sorteggiato che già fa discutere. Il campionato inizierà nel week-end del 17 e 18 agosto (1ª giornata), ci sarà tempo per giocare altri due turni (2ª giornata 24-25 agosto, 3ª giornata 31 agosto-1 settembre) poi arriverà la prima pausa della stagione in concomitanza degli impegni della Nazionale di Spalletti in Nations League 2024-2025 (le prime 2 giornate sono fissate tra il 5 e il 10 settembre). Si tornerà in campo il 14-15 settembre (4ª giornata), a breve distanza dalla Champions League, la cui prima giornata sarà spalmata su 3 giorni (da martedì 17 a giovedì 19 settembre). E qui sorge il primo intoppo.

Tutta "colpa" del nuovo format della massima competizione continentale per club che dalla prossima edizione sarà totalmente stravolto rispetto al passato. Non è l'unica variabile da prendere in considerazione, poiché anche le altre Coppe avranno una collocazione temporale dedicata: la settimana successiva alla Champions ci sarà spazio esclusivo all'Europa League (al mercoledì e al giovedì), quell'altra ancora vedrà in scena la Conference League (ma solo al giovedì).

La cadenza così serrata di match fa sì che per avere la griglia degli anticipi e dei posticipi dalla 4ª giornata di Serie A in poi bisognerà per forza di cose aspettare che sia definito il tabellone della Champions che dovrebbe essere ufficiale il 30 agosto, dopo i sorteggi del 29 (anche questi effettuati secondo criteri differenti) in seguito agli spareggi previsti tra il 27 e il 28.

Il prossimo anno sarà ancora più complicato – ha ammesso Andrea Butti, Head of Competitions and Operations della Serie A nel suo intervento a Telelombardia -. La nuova Champions creerà problemi a gennaio e febbraio, con le gare decisive in Europa.

Cosa vuol dire? Che non sarà possibile ‘sgarrare' in alcun modo né concedersi il lusso di ipotizzare rinvii, difficili da incastrare nella ridda di appuntamenti tra campionato, coppe europee e gare della Nazionale (a marzo 2025 inizieranno anche le qualificazioni ai Mondiali del 2026 che andranno a sovrapporsi con la seconda parte della stagione in Serie A e nei trofei Uefa).