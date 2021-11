Il nuovo Bernabeu sarà impressionante: il campo si smonta e lo stadio diventa un palasport Il Santiago Bernabeu è diventato un autentico gioiello architettonico. La casa del Real Madrid, sarà uno stadio multifunzionale capace di ospitare anche gare di basket, tennis e football americano. Tutto questo grazie al cosiddetto ‘campo retrattile’ che consente di conservare il terreno di gioco di base, per dare spazio ad altre superfici. Si potranno organizzare anche concerti, fiere e congressi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un autentico gioiello architettonico che è già diventato rivoluzionario dopo un semplice video illustrativo pubblicato dal Real Madrid. È il nuovo ‘Santiago Bernabeu', la casa delle Merengues, che dopo alcuni lavori di manutenzione, è stato trasformato in un'opera a dir poco impressionante. L'imponente sistema di manutenzione del prato trasforma il terreno del Real Madrid in un terreno di gioco multifunzionale. L'erba infatti può essere immagazzinata in un sistema di vassoi all'avanguardia che protegge il campo, mentre nello stadio viene posizionato un tappeto erboso artificiale per offrire al Bernabeu l'opportunità di ospitare altri eventi sportivi, congressi e concerti.

Ciascuno dei vassoi in cui viene conservata la parte d'erba, viene collocata una sopra l'altra all'interno di un garage ventilato e profondo 35 metri. Questo spazio include ventilazione, aria condizionata, sistema di irrigazione, passerelle laterali per la manutenzione, illuminazione a LED, telecamere di controllo e terapia con luce ultravioletta per mantenere intatto il terreno. Nel frattempo, il video mostra anche come il Real Madrid sfrutterà il campo quando non ci saranno gare della squadra.

Saranno ospitati concerti, congressi, fiere con bar all'interno dello stadio che funzioneranno prima, durante e dopo la partita, con la possibilità per i presenti di ordinare cibo e bevande dal proprio posto tramite un'app. Ma non è tutto. Lo stadio sarà caratterizzato dalla presenza di ben cinque ristoranti intervallati da spettacolari Sky Bar a metà tra un ristorante e un cocktail bar. La grande novità è sicuramente il campo retrattile. Le immagini mostrate dal video del Real Madrid, mettono in evidenza proprio come il terreno di gioco del Bernabeu possa essere rimosso con un meccanismo automatizzato lasciando spazio ad altri eventi.

Il campo potrà essere diviso anche in due parti: da un lato si potrà giocare una gara di basket con tanto di parquet montato per l'occasione, dall'altra invece un terreno di gioco per giocare a tennis o a football americano (in questo caso sarà necessario tutto il perimetro di gioco). Lo stadio Bernabeu diventerà dunque una struttura attiva sette giorni su sette per tutto l'anno e non solo per le gare del Real Madrid che con questo progetto incrementerà tanti i propri ricavi.