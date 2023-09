Il nonno ultrà in trasferta a Salerno a 87 anni, salta e canta: l’amore per il Torino non si discute Paolo, classe 1936 è stato ripreso da alcuni video che sono subito diventi virali. Durante Salernitana-Torino, ha seguito i granata come un perfetto tifoso: sciarpa, cappellino e maglietta. Cantando e saltando in tribuna. Nella stessa giornata in cui, all’Allianz Stadium, un altro tifoso ottantenne si commuoveva per assistere dal vivo per la prima volta la ‘sua’ Juventus.

A cura di Alessio Pediglieri

Si chiama Paolo, ha 87 anni e da sempre tifa per il Torino. E da qualche giorno a questa parte è il tifoso più famoso, e amato, in Italia dopo che sui social sono comparse fotografie e video che lo ritraggono allo stadio, durante l'ultima trasferta granata in campionato, a Salerno. Mentre anche nell'altra parte della Torino calcistica, sponda bianconera, nella stessa giornata di campionato si consumava un'altra storia commovente.

Il Torino di Ivan Juric ha estasiato i propri appassionati, andandosi a prendere un successo perentorio alla 4a di Serie A, vincendo la sfida in trasferta contro la Salernitana 3-0. Grazie al gol di Buongiorno nemmeno dopo un quarto d'ora di gioco e allo shoe di Radonjic autore di una doppietta tra primo e secondo tempo, è così arrivata la seconda vittoria stagionale, consecutiva. A dimostrazione che il progetto tecnico ha già preso piede e fa ben sperare i cuori granata. Che non hanno di certo abbandonato la squadra e che si sono presentati puntualmente all'Arechi, nel settore ospiti.

Tra loro, un tifoso d'eccezione, in perfetta tenuta da ultrà: cappellino, sciarpa e maglietta rigorosamente granata a testimonianza di una passione da mostrare con orgoglio. Si tratta del signor Paolo, classe 1936 che a 87 anni, ha sfidato la carta di identità e si è presentato in tribuna per sostenere il Torino. Una presenza che non è certo passata inosservata soprattutto nel vedere la grinta e l'entusiasmo del "nonno ultrà" che salta e canta a sostegno dei propri beniamini: un tifo divenuto ben presto virale sui vari social network girando tra i gruppi e chat delle tifoserie che lo hanno subito "adottato" al di là dei colori d'appartenenza.

Una storia che coincide straordinariamente con un altro episodio, avvenuto nella stessa giornata di campionato, per l'altra parte della Torino calcistica, quella bianconera con la Juventus impegnata in casa allo Allianz Stadium contro la Lazio. Anche in quel caso, squadra vittoria senza macchia e paura (3-1) e tifoso ultra 80enne che diventa il centro dell'attenzione generale sul web: si tratta di un nonno tifoso bianconero che assiste per la prima volta nella sua vita ad una gara della Juve dal vivo, grazie alla sorpresa fattagli dal nipote. Due storie bellissime, unite dall'amore per il calcio. Che non ha età.