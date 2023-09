Il nonno si commuove per la prima volta allo stadio del Real Madrid: non voleva morire senza vederlo La sorpresa di una nipote per il nonno tifoso del Real Madrid ha commosso anche Bellingham: a 85 anni entra per la prima volta al Bernabeu.

A cura di Ada Cotugno

L'emozionante vittoria nel finale con il gol di Jude Bellingham non è stata la scena più bella dell'inaugurazione del nuovo Santiago Bernabeu. Il Real Madrid ha fatto il suo debutto nell'impianto della capitale totalmente rinnovato, dotato delle più grandi tecnologie ma accompagnato sempre dalla stessa incrollabile passione.

E tra i tifosi pronti a inaugurare lo stadio c'è anche Miguel Pozo, un sostenitore di vecchia data che ha ricevuto una sorpresa davvero preziosa dai suoi nipoti. L'uomo di 85 anni segue i Blancos da sempre, ma da oltre trent'anni non assisteva a una partita del Real dal vivo e prima di morire voleva vedere almeno per una volta il Bernabeu, un grande desiderio che pensava di non poter più realizzare vista l'età. Ma non aveva fatto i conti con i piani dei suoi nipoti, decisi a regalargli una notte davvero speciale.

Miguel Pozo non ha potuto trattenere l’emozione per la sua prima volta al Bernabeu

Il video diffuso da sua nipote ha fatto presto il giro di tutti i social totalizzando numeri incredibili. La ragazza ha ripreso passo dopo passo la giornata memorabile del nonno, fin dal tragitto in macchina: l'anziano è arrivato allo stadio ed è stato subito travolto da una grandissima emozione. Incredulo si guardava intorno, con al collo la sciarpa del Real Madrid, circondato da migliaia di tifosi accorsi per assistere alla partita contro il Getafe.

Al momento dell'inno dei Blancos il signor Miguel è crollato dalla commozione e con un fazzoletto di stoffa si è asciugato le lacrime sul viso. La scena ha commosso tutti, perfino Jude Bellingham che dopo il suo grande gol ha condiviso le immagini anche sui suoi canali social.

Da anni l'anziano aveva come unico desiderio quello di entrare per la prima volta nello stadio del Real Madrid e il suo timore era quello di non riuscire a realizzare questo sogno prima di morire. La storia ha toccato tanti tifosi come lui che hanno fatto partire delle campagne social affinché Miguel possa recarsi ancora allo stadio e incontrare anche i giocatori Blancos.