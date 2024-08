video suggerito

Il Napoli si ritrova, primi sorrisi per Conte: 3-0 al Bologna, Kvaratskhelia protagonista Il Napoli batte il Bologna 3-0 e conquista i primi punti della stagione in Serie A. I gol di Di Lorenzo, Kvara e Simeone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Primi tre punti per il Napoli in Serie A. La squadra di Conte ha battuto 3-0 il Bologna al Maradona, riscattando così l'avvio disastroso di Verona. Protagonista Kvaratskhelia, autore dell'assist al bacio per il vantaggio di Di Lorenzo e del gol del raddoppio. Nel recupero il tris di Simeone, su passaggio dell'ultimo arrivato David Neres. Non è bastata ai rossoblu, una buona prova per portare a casa un risultato positivo.

Di Lorenzo sblocca il match nel finale del primo tempo

Il match è stato tutto sommato equilibrato con il Napoli che soprattutto inizialmente ha fatto fatica a trovare gli spazi giusti. La priva vera occasione l'ha creata tanto per cambiare Kvara con un colpo di testa, a metà tra la conclusione e l'assist, finito sul palo. Il georgiano si è rifatto nel finale della prima frazione con un assist morbidissimo per Di Lorenzo che dopo un gran controllo, non ha lasciato scampo a Skorupski.

Kvaratskhelia scatenato, raddoppia e chiude i giochi al Maradona

Trovato il vantaggio i padroni di casa si sono un po' sciolti, anche se il Bologna è rimasto sempre in partita. A chiudere i conti ci ha pensato nuovamente lui Kvaratskhelia che ha punito severamente un errore degli avversari per realizzare con una conclusione sporca il 2-0. Una mazzata per i rossoblu, che non sono riusciti più a rientrare in partita. Esultanza sfrenata di Conte che dopo le difficoltà del Bentegodi si è tolto un bel peso dalle spalle.

Solito atteggiamento attivo in campo per Conte che spesso e volentieri ha letteralmente telecomandato i suoi, portandoli alla vittoria. Il 3-0 è arrivato nel recupero con Simeone su assist del neoacquisto David Neres. Prima vittoria e primi sorrisi per il Napoli che muove dunque la sua classifica con un bel balzo in avanti. Segnali positivi soprattutto sul fronte della solidità e dell'attenzione, con le strigliate dell'allenatore salentino che probabilmente si fono sentite. Resta con un punto a disposizione il Bologna, dopo il pareggio di Udine.