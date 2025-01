video suggerito

Il Milan stuzzica il Lipsia con un video di Okafor: la frecciata dopo il trasferimento sfumato Il Milan condivide sui social il video dell'allenamento di Okafor per togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo l'affare fatto sfumare dal Lipsia: il messaggio è chiarissimo.

A cura di Ada Cotugno

Noah Okafor sta cercando di rimettersi in forma per aiutare il Milan nella seconda parte della stagione: lo svizzero era a un passo dall'addio in questa sessione di mercato, ma il Lipsia ha fatto sfumare l'affare quando il giocatore non ha superato le visite mediche. I residui di un infortunio hanno fatto storcere il naso al nuovo club che preferiva puntare su un rinforzo già pronto e ha preferito quindi rispedire indietro il giocatore che si è ritrovato di nuovo in rossonero.

La cessione è definitivamente saltata e il classe 2000 ha dovuto rivedere tutti i piani per il suo futuro, cercando di tornare alla normalità per riconquistarsi uno spazio al Milan. E il club sembra ben disposto a raccoglierlo, soprattutto dopo la frecciata lanciata ai tedeschi su X. Il pretesto è stato un video postato dallo stesso Okafor che si mostrava in allenamento, pronto per tornare ad assaggiare il campo dopo un infortunio durato circa un mese.

La frecciata del Milan al Lipsia per Okafor

Nelle immagini si vede il giocatore alle prese con l'allenamento a Milanello: da qualche giorno è tornato in gruppo con i suoi compagni e contro il Girona si è seduto in panchina, segnali chiari per il suo rientro a pieno ritmo. Nell'ultima sessione sono arrivati segnali positivi, tanto che Okafor ha voluto condividerli con i tifosi scrivendo "Back and ready". Un messaggio normale, ma che il Milan ha trasformato in una grande frecciata nei confronti del Lipsia che aveva giudicato lo svizzero non pronto per giocare.

L'account ufficiale dei rossoneri ha condiviso il video scrivendo "Injured? Definitely NOAH" (ossia "Infortunato? Decisamente no"), un gioco di parole fatto con il nome del calciatore che diventa un chiaro messaggio nei confronti del club tedesco che ha fatto saltare l'affare da oltre 25 milioni di euro.