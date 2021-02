La sconfitta con lo Spezia ha fatto molto male al Milan. Perdere si può, e questa è solo la terza sconfitta in campionato dei rossoneri, che però hanno perso la terza delle ultime sette partite di Serie A, la prima fuori casa dopo tredici mesi. Ibrahimovic e compagni non hanno mai tirato in porta al ‘Picco' contro la squadra di Italiano e ora devono riscattarsi subito e nel futuro di Pioli ci sono due super sfide: prima c'è l'Inter e poi la Roma.

Zero tiri contro lo Spezia

Nemmeno un tiro in porta in 90 minuti.Chi l'avrebbe mai detto. Il Milan capolista che di gol ne ha fatti tanti con lo Spezia non è mai stato pericoloso ed ha fatto, statisticamente, un grande passo indietro. Perché era dall'agosto del 2019 che non accadeva ciò al Milan, era dall'esordio di Giampaolo che fu deludente (1-0 per l'Udinese) e senza tiri in porta.

Problemi in attacco

Contro l'ottimo Spezia di Italiano (che ha già sconfitto tre big) il Milan aveva la chance di distanziare ulteriormente la Juventus, ma ha mancato l'occasione ed ha perso per la prima volta fuori casa dal 22 dicembre 2019 (5-0 con l'Atalanta) ed ha perso la terza partita delle ultime sette partite. Ibra si è visto poco, Mandzukic non ha dato un contributo, e pure alle spalle delle punte c'è stata poca attività (con Calhanoglu e Saelemakers) e Theo Hernandez ha mostrato grosse lacune in fase difensiva.

E ora le sfide a Inter e Roma

La chance di riscattarsi arriva subito in Europa League, giovedì contro la Stella Rossa, ma poi in campionato c'è il derby d'alta classifica con l'Inter e dopo una settimana c'è Roma-Milan, una gara che può cambiare il destino di entrambe le squadre. Il Milan deve farsi sentire, deve battere un colpo e deve ritrovare la verve e soprattutto i gol di Ibrahimovic, che all'andata fu determinante con due doppiette.