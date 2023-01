Il Milan ha un nuovo portiere, colpo a sorpresa del Diavolo: in attesa di Maignan, ecco Vasquez Il Milan ufficializzerà presto l’acquisto di un nuovo portiere: si tratta di Devis Vasquez, classe 1998, estremo difensore del Club Guaranì, che nei prossimi giorni sarà a Milano per firmare il contratto.

A cura di Vito Lamorte

Il Milan ha un nuovo portiere. Nei prossimi giorni arriverà a Milano Devis Vasquez, estremo difensore del Club Guaranì, per firmare un contratto a titolo definitivo. Il portiere colombiano classe '98. A riportare la notizia è Sky Sport 24.

Il Diavolo era alla ricerca di un portiere vista la lunga ripresa dall'infortunio di Mike Maignan e i dirigenti del club campione d'Italia hanno piazzato il colpo a sorpresa, puntando su un profilo che nessuno aveva nominato prima di oggi.

Con il portiere francese ancora ai box e la coppia Mirante-Tatarusanu che non dà certezze, il club meneghino ha chiuso questa operazione per un nuovo portiere e così da gennaio avrà rinforzo tra i pali. Erano stati fatti i nomi di Sportiello, Cragno e Vicario ma la società rossonera ha operato assolutamente in silenzio e lontano da ogni tipo di disturbo, assicurandosi un profilo davvero interessante del calcio sudamericano.

Questo classe 1998 è nel giro della nazionale maggiore colombiana per le sue ottime prestazioni e questo fa capire anche la bontà dell'operazione condotta dal club di via Aldo Rossi.

Vasquez milita nel campionato paraguayano, dove veste la maglia del Guaranì, e prima di espatriare si era formato con i Patriotas e La Equidad: successivamente si è trasferito ad Asuncion per giocare con la squadra Under 23 e dopo con la A del Guaranì.

Questa operazione, però, non esclude altri ingressi nel ruolo di portiere nelle prossime sessioni di mercato: il profilo di Marco Sportiello era monitorato da tempo dai rossoneri e sarebbe già stato bloccato per l'estate. La pista, però, sembra essere complicata, almeno per gennaio, a causa delle alte richieste dell'Atalanta.

(in aggiornamento)