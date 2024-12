video suggerito

Il Milan fa ricorso al TAR per il rinvio della partita con il Bologna: “Decisione incoerente” Bologna-Milan si sarebbe dovuta giocare lo scorso 26 ottobre, ma la partita non si giocò a causa della decisione del sindaco e del prefetto di Bologna che chiusero lo stadio a causa delle alluvioni. Il club rossonero per quel rinvio presenta ricorso al TAR. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bologna-Milan si sarebbe dovuta giocare sabato 26 ottobre. Ma a causa delle alluvioni che si erano abbattute sull'Emilia Romagna l'incontro era stato rinviato. Il sindaco di Bologna Lepore aveva preso la decisione, c'era stato poi un balletto stucchevole prima del rinvio definitivo. Ora il club rossonero è pronto a fare ricorso al TAR dell'Emilia Romagna per il rinvio di quell'incontro, che forse si disputerà nel mese di febbraio.

Il sindaco di Bologna rinviò la partita con il Milan

Un mese e mezzo fa si sarebbe dovuta giocare la partita al Dall'Ara, ma il Sindaco aveva imposto la chiusura dell'impianto del Bologna. Il prefetto aveva ratificato la decisione presa per motivi di sicurezza, con il Bologna che con forza disse di non voler giocare. Venne esclusa contestualmente la possibilità di giocare a porte chiuse quella sfida e di giocarla anche in campo neutro – la Lega di Serie A aveva cercato anche di trovare una soluzione alternativa (si era parlato anche di partita a Como). Quella partita è stata rinviata a data da destinarsi.

Il Milan già all'epoca aveva contestato quella decisione e ora è pronto a fare ricorso al TAR. Tornare indietro non si può e trovare uno spazio in calendario è piuttosto complicato, ma il Milan pensa al ricorso per impedire che questa decisione vada a costituire un precedente che possa influenzare lo svolgimento canonico del campionato di Serie A. In caso di vittoria del ricorso il ricavato sarà devoluto a Fondazione Milan, che si occupa di iniziative benefiche. L'ANSA riferisce che il Milan fa ricorso perché: "considera la decisione iniqua, incoerente e priva delle opportune e fondamentali giustificazioni, tenuto conto che in quei giorni erano state organizzate altre manifestazioni sportive a porte chiuse".

Quando si giocherà Bologna-Milan, recupero di Serie A

Trovare una data non sarà semplice. Il presidente della Lega Casini disse che in ogni caso si sarebbe giocato nel mese di febbraio, la data verrà trovata in base al cammino delle due squadre in Coppa Italia e in Champions League. Questo il calendario delle due squadre:

2 febbraio: Milan-Inter e Bologna-Como

5 febbraio: eventuale quarto di finale di Coppa Italia

9 febbraio: Empoli-Milan e Lecce-Bologna

11-12 febbraio: eventuale andata degli spareggi di Champions League

16 febbraio: Milan-Verona e Bologna-Torino

18-19 febbraio: eventuale ritorno degli spareggi di Champions League

23 febbraio: Torino-Milan e Parma-Bologna

26 febbraio: eventuale quarto di finale di Coppa Italia