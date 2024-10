video suggerito

Bologna-Milan è stata rinviata a causa del maltempo: ordinanza ufficiale del Comune Bologna-Milan valida per la nona giornata di campionato è stata rinviata. Dopo l’alluvione che ha colpito gran parte della regione Emilia-Romagna, la partita tra la squadra rossoblu e quella rossonera sarà disputata a data da destinarsi dopo l’ordinanza del Comune. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bologna-Milan valida per la nona giornata di campionato è stata rinviata. Dopo l'alluvione che ha colpito gran parte della regione Emilia-Romagna, la partita tra la squadra rossoblu e quella rossonera sarà disputata a data da destinarsi. Questa la nota ufficiale diramata dallo stesso comune di Bologna:

Il comunicato del Comune di Bologna

"La partita fra Bologna e Milan, in programma sabato alle 18, non si giocherà a causa del maltempo. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, sentiti questore e prefetto, ha firmato un'ordinanza con cui ordina di sospendere la partita. La decisione è stata presa per le previsioni di pioggia e per le attività di ripristino della situazione nel quartiere che ospita lo stadio e che è stato quello più colpito dall'alluvione di sabato sera. La partita, motiva l'ordinanza, porterebbe allo stadio 35mila persone creando problemi di ordine pubblico". Già nelle prime ore del pomeriggio si era diffusa la notizia di un possibile rinvio della sfida con i due club in attesa di comunicazioni ufficiali in merito che sono poi arrivate subito dopo.

Dopo l'alluvione che ha colpito gran parte dell'Emilia Romagna infatti sarebbe stato davvero difficile gestire l'accesso e l'uscita dallo stadio di un così alto numero di spettatori. Tra le zone maggiormente colpite dall'alluvione infatti, c'è anche quella circostante lo stadio, ovvero via Andrea Costa. E anche per questo motivo è stato deciso che forse sarebbe stato meglio far disputare la sfida in un'altra data. Di fatto anche i problemi alla viabilità avrebbero creato non pochi problemi nel corso della giornata di sabato.

Leggi anche Le proiezioni di qualificazione in Champions dopo le prime tre giornate: come finiranno le italiane

In seguito all’alluvione infatti, la viabilità in città è stata messa a dura prova non solo dai cantieri pregressi, ma anche dai lavori necessari per sistemare le strade in seguito alle forti piogge. Una decisione dunque che è stata inevitabile. Anche dal punto di vista delle forze dell'ordine non sarebbe stato possibile, evidentemente, disporre il personale necessario allo stadio proprio perché tante squadre sono impegnate nelle operazioni di aiuto e soccorso a seguito dell'alluvione che colpito l'intera regione.

Theo Hernandez e Reijnders sconteranno la squalifica contro il Napoli

Dal punto di vista tecnico, come effetto del rinvio di Bologna-Milan per problemi di ordine pubblico legati al maltempo, i rossoneri sfideranno il Napoli capolista senza Reijnders e Theo Hernandez: entrambi dovranno scontare la squalifica contro la squadra di Conte poiché non potranno scontarla in questo week end.