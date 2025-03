video suggerito

Bologna-Lazio a rischio rinvio per maltempo: è scattata l'allerta rossa in Emilia-Romagna

A cura di Vito Lamorte

Bologna-Lazio è a rischio rinvio per maltempo. Nelle ultime ore è scattata l'allerta rossa in Emilia-Romagna, precisamente in provincia di Bologna, Ferrara e Ravenna. Il presidente della Regione, Michele de Pascale, ha pubblicato un video messaggio sulla sua pagina ufficiale: "Le previsioni della nottata sono state confermate dagli eventi, in questo momento abbiamo superamenti di soglia due nel bacino romagnolo, soprattutto per quanto riguarda il Lamone e negli affluenti del Reno".

La gara dello stadio Renato Dall'Ara, molto importante per la corsa al quarto posto e alla prossima Champions League, è a rischio.

Bologna-Lazio a rischio rinvio per maltempo: allerta rossa in Emilia-Romagna

Proprio come per Fiorentina-Juventus, anche per Bologna-Lazio l'ondata di maltempo che sta colpendo e colpirà il centro Italia potrebbe influire sulla disputa della partita dello stadio Renato Dall'Ara. Inoltre, in questa stagione nel capoluogo emiliano è stata rinviata già la partita dei rossoblù contro il Milan causa dell'allarme meteo e che scatenò enormi polemiche a ottobre.

"La criticità principale rimane quella del fiume Lamone, ma ovviamente abbiamo superamenti di soglia gialla nel bacino del Reno e su altri fiumi romagnoli. E quindi bisogna prestare la massima attenzione". Lo afferma il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele de Pascale, nell'ultimo aggiornamento sulla situazione maltempo in regione: "Si sovrappongono due grandi eventi di pioggia quello della nottata e quello della mattina. Ci stiamo avvicinando al rialzo nel territorio del Comune di Faenza, la piena dovrebbe essere tra le 20 e le 21 a Faenza e poi proseguire nel territorio di di Bagnacavallo e Russi fino ad arrivare sul Mezzano tra le 5 e le 6 della mattina. Le stime ci parlano di un evento lievemente inferiore a quelli dell'anno scorso. Ma dobbiamo continuare a prestare la massima attenzione".

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, invita i residenti a pulire i tombini e le caditoie sui terreni privati: “Occorre la collaborazione di tutti”.

Maltempo Bologna ed Emilia Romagna, la Regione: “Piena del Lamone in serata a Faenza”

Prolungata allerta rossa in Toscana ed Emilia anche per domani: il maltempo continua ad imperversare nelle due regioni coma rilevato dal nuovo avviso della Protezione civile, che ha stabilito anche l' allerta gialla in Umbria, su parte della Lombardia, il Veneto, il Lazio, le Marche e il Molise. Per quanto riguarda il fiume Arno è stato aperto lo scolmatore a Pontedera. L'allerta gialla per rischio idrogeologico si protrarrà fino a domenica mattina in Lombardia. Previste ancora piogge al Centro-Nord e venti di burrasca e mareggiate al Sud.