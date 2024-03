Il Milan batte il Verona e ora è secondo a +3 sulla Juventus: segnano Theo, Pulisic e Chukwueze Il Milan batte il Verona e si porta al secondo posto a +3 punti di vantaggio sulla Juventus. Dopo l’iniziale vantaggio nel primo tempo siglato da Theo Hernandez, i rossoneri nella ripresa raddoppiano con Pulisic e Chukwueze. Nel mezzo il super gol di Noslin per il 3-1 finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

55 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan batte il Verona e si porta al secondo posto a +3 punti di vantaggio sulla Juventus. Dopo l'iniziale vantaggio nel primo tempo siglato da Theo Hernandez, i rossoneri nella ripresa raddoppiano con Pulisic prima che Noslin riaprisse le speranze dell'Hellas con una super rete. Chukwueze ci pensa a lui nella ripresa a chiudere il discorso sul 3-1 finale dando ai rossoneri una vittoria fondamentale per la classifica. Leao si divora un gol clamoroso nel secondo tempo solo davanti a Montipò.

L'esultanza di Pulisic.

Il gol di Theo Hernandez chiude il primo tempo al Bentegodi

Il gol del Theo Hernandez aveva chiuso la prima frazione al Bentegodi con il punteggio di 1-0 in favore del Milan sul Verona. Gli scaligeri hanno però dimostrato più volte di essere in partita e di non concedere molto ai rossoneri facendo anche venire qualche brivido alla difesa di Pioli. La migliore occasione per i padroni di casa è stata sicuramente quella scaturita dai piedi di Noslin il cu diagonale non ha però centrato la porta. Ma è stato un primo tempo nel complesso ricco di occasioni e di fatto il Milan avrebbe potuto anche arrotondare il punteggio.

Montipò è stato bravo a salvare il risultato sul quel tiro al volo bellissimo di Okafor ma non ha potuto nulla successivamente. Pulisic ha infatti colpito la traversa a botta sicura facendo impaurire il Bentegodi che poi subito dopo può solo ammirare la prodezza di Theo Hernandez che ha portato il Milan in vantaggio anche con un pizzico di fortuna. Il francese vince due rimpalli e poi riesce a insaccare alle spalle di Montipò venendo poi ammonito per un gesto provocatorio. Il primo tempo di fatto si chiude sul punteggio di 1-o in favore del Milan.

Chukwueze esulta dopo il terzo gol.

Il Milan dilaga nella ripresa con Pulisic e Chukwueze

Nel secondo tempo il Milan dilaga ma con qualche brivido di troppo. Pulisic, dopo la traversa iniziale, trova la rete del raddoppio. L'americano alla prima opportunità della ripresa mette la palla alle spalle di Montipò. Okafor ruba palla a Dawidowicz sulla trequarti e si invola verso l'area, il suo mancino viene respinto dal portiere del Verona e sulla ribattuta arriva Pulisic che trasforma a porta vuota. Il Verona non molla e trova immediatamente il gol dell'1-2 con Noslin. Il suo destro di controbalzo da fuori area non lascia speranze a Maignan.

Il Bentegodi di esalta e spinge la squadra di Baroni alla rimonta. Ma il Milan è pericolosissimo in contropiede. Leao ha la palla del tris ma tutto solo davanti alla porta apre troppo il piattone destro e manda incredibilmente la palla fuori. È solo il preludio al gol dell'1-3 che arriva grazie al calcio d'angolo di Bennacer, palla respinta dalla difesa e ripresa da Chukwueze, che col mancino al volo dal limite, trova l'angolo e batte il portiere. Di fatto la partita si chiude qui con il Milan che è secondo alle spalle dell'Inter lasciandosi dietro la Juventus.