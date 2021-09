Il miglior portiere d’Europa è Mike Maignan: per il Milan Donnarumma è un ricordo Le statistiche attuali eleggono il portiere del Milan Mike Maignan il miglior portiere d’Europa, con l’80% di salvataggi sui tiri avversari e lo 0.58 di media di gol incassati. Tra rossoneri e Lille, nel 2021 guida la classifica dei clean sheet, il maggior numero di gare senza subire gol (16) dove nella top5 c’è anche Handanovic.

A cura di Alessio Pediglieri

Mike Maignan più di Donnarumma. Lo dicono le statistiche (che contano) del calcio giocato, quello che purtroppo l'ex Milan sta guardando un po' più del dovuto dalla panchina di Parigi e lo dicono i tifosi rossoneri che del francese si sono già innamorati a tal punto da aver dimenticato l'ex numero uno e il travagliato percorso d'addio in estate. Dunque, il Milan già può festeggiare: ha trovato un degno sostituto, un "numero 1″ scelto velocemente e con attenzione, leader tra i pali e fuori da campo.

Se tra i pali Maignan ha numeri da campione, anche lontano dal terreno di gioco ha già dimostrato di essere un leader nell'animo, rispondendo da par suo agli insulti razzisti piovuti dagli spalti dello JStadium. A conferma che dietro al giocatore c'è un uomo, sì di 25 anni ma di uno spessore non indifferente, elemento aggiunto di chi può fare la differenza. Per la gioia anche di Stefano Pioli che qualche giorno fa svelò anche come ‘scoprì' Maignan, in quella partita di Coppa Uefa contro il Lille, persa 3-0 con il francese che aveva stupito il tecnico rossonero per come gestiva la difesa, dialogava con i compagni, indicava loro il da farsi.

Oggi Maignan è statisticamente il portiere migliore d'Europa: ha subito solamente 3 reti in campionato e 3 in Champions League (tutte dal Liverpool), per una media di 0,58 gol incassati a partita, nelle 7 gare in totale finora disputate. Vanta anche l'80% di salvataggi sui tiri diretti verso la sua porta e 8,16 reti avversarie evitate.

Insomma, numeri da potenziale crack che si aggiungono al primo posto nella speciale classifica dei portieri con la porta inviolata più volte in tutto il 2021. Tra Lille e Milan, Maignan è davanti a tutti a braccetto con Ederson del Manchester City e i loro 16 clean sheet in totale. Segue Mendy del Chelsea e Casteels del Wolfsburg con 13 partite a reti inviolate, poi Bounou (Siviglia), Handanovic (Inter) e Courtois (Real Madrid) con 12.