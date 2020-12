Mario Balotelli è tornato in campo dopo quasi dieci mesi nella sfida giocata e vinta dal Monza contro la Salernitana. Lex attaccante della Nazionale è andato in gol dopo quattro minuti, siglando la rete del vantaggio che ha spianato la strada al successo contro la capolista in Serie B. Era da un anno che l'ex milanista non assaporava la felicità di una rete e il gusto di un'esultanza: gli era capitato a gennaio scorso contro la Lazio (in Serie A) quando vestiva la maglia del Brescia. Adesso indossa la casacca dei brianzoli che lo hanno voluto in cima al reparto offensivo per tentare la promozione in Serie A.

In squadra Balotelli ha trovato un ‘vecchio' compagno d'avventura in rossonero. È Kevin Prince-Boateng, che ha risposto "presente" alla chiamata di Berlusconi e Galliani mettendosi a disposizione del gruppo. Al ‘boa' il compito di metterci classe ed esperienza (la rete del raddoppio contro i granata è nata da uno splendido colpo di tacco), a Mario quello di far gol. Per adesso il collaudo è riuscito e tutto sembra sia andato per il meglio.

Boateng, però, sembra avere anche un altro compito come traspare da una story pubblicata su Instagram nella quale ammonisce Balotelli. Non è accaduto niente di strano, il suo è stato solo un consiglio da ‘fratello maggiore'. E perché il messaggio arrivasse forte e chiaro ha scelto una ‘combo' molto singolare. A corredo del testo ci sono 3 foto che ritraggono lui e l'attaccante in diversi anni e momenti della carriera: nel 2013 e nel 2016 con la maglia del Milan, nel 2020 con quella del Monza. Cosa ha scritto il ‘Boa'? Parole semplici e molto chiare.

I tempi passano ma noi no – a testimonianza del rapporto che lo lega a Balotelli, seguito da un'altra considerazione altrettanto importante -. Testa bassa e lavorare perché la strada è lunga.

Per la serie: caro Mario, sei stato bravo ma adesso dimentica in fretta il gol segnato con la Salernitana e lavora sodo. Lo richiede la categoria. Fallo per te, per il tuo orgoglio. Testa bassa e lavorare…