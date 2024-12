Il mercato invernale della Serie A è alle porte: Raspadori, Zirkzee e Berardi i nomi più caldi

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Il mercato di gennaio sta per aprire i battenti. Sarà un mese intenso perché tutte le squadre potrebbero doversi rinforzare. In Serie A diverse squadre di prima fascia cercano di migliorare il proprio reparto offensivo. I nomi caldi sono quelli di Zirkzee e Berardi, ma potrebbe cambiare aria pure Arnautovic e Raspadori, mentre Chiesa e Beto potrebbero tornare in Italia.

Berardi nel mirino di Juventus e Atalanta

122 gol in Serie A con il Sassuolo e un Europeo vinto. Il biglietto da visita di Domenico Berardi è d'elite. La Juventus sembra da anni doverlo prendere e anche in questa sessione lo sonda. Berardi è rimasto al Sassuolo dopo la retrocessione e dopo l'infortunio è tornato su buoni livelli. Pronto all'uso è nel mirino anche dell'Atalanta, che potrebbe prendere un'altra punta, anche se Retegui non dovrebbe essere fuori a lungo. L'a.d. del Sassuolo Carnevali ha dichiarato che finora non ha ricevuto alcuna richiesta.

Raspadori nel mirino di Roma e Juve, che pensa pure a Zirkzee

La Juventus tiene d'occhio sempre Joshua Zirkzee, che lo scorso anno con il Bologna ha fatto cose eccellenti e che Thiago Motta accoglierebbe con piacere. Ma Giuntoli non molla la pista Raspadori, che Spalletti tiene in grande considerazione in Nazionale, ma che non trova tanto spazio con il Napoli. Gioca con il contagocce con Conte. Lo scambio tra Raspadori e Fagioli è una possibilità, ma per ora non decolla. Pure perché Raspadori sarebbe nel mirino della Roma, che potrebbe cambiare abbastanza durante il mercato invernale.

Beto può tornare in Italia, Arnautovic verso l'addio all'Inter

La Roma pare interessata anche all'ex centravanti dell'Udinese Beto, che gioca con l'Everton. Beto ha lasciato un buon ricordo in Italia ed è stato sentito anche dall'Atalanta, che non è ferma sul mercato. E poi c'è Arnautovic che può lasciare l'Inter e continuare in Serie A: è seguito dal Bologna e soprattutto dal Torino, che deve rimpiazzare Duvan Zapata. Difficile che Chiesa torni subito in Italia, non giocando mai con il Liverpool è difficile pensare a una sua permanenza infinita con i Reds.