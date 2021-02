Il medico sociale della Roma Massimo Manara è ricoverato in ospedale a causa del Covid. Dopo la partita vinta 3-1 con il Verona il tecnico Fonseca gli aveva dedicato il successo dicendo: "Gli mando un abbraccio perché è in ospedale, questi tre punti sono per lui". Ora si è scoperto, purtroppo, che il dottore ha contratto la positività ed è ricoverato in questo momento presso il Campus Biomedico di Trigoria, a due passi dallo storico centro d'allenamento del club giallorosso. Manara ha accusato i sintomi del Coronavirus e per questo è stato portato in ospedale, e lì è stato ricoverato.

