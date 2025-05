video suggerito

Il Manchester United mette Garnacho fuori squadra: l'allenatore gli ha chiesto di andarsene Dopo una discussione Amorim ha chiesto a Garnacho di trovarsi una nuova squadra per la prossima stagione: l'argentino non resterà al Manchester United.

A cura di Ada Cotugno

La sconfitta in finale di Europa League ha dato una scossa a tutto il Manchester United che sta cercando di riassestarsi facendo ordine all'interno della sua rosa. In pochi sono sicuri del posto e tra questi non c'è Alejandro Garnacho: l'argentino sembrava in partenza già nell'ultimo mercato invernale, dove era nato l'interesse concreto del Napoli, ma questa volta è stato messo alla porta da Ruben Amorim che gli ha detto chiaramente di non volerlo in squadra.

Secondo The Athletic l'allenatore avrebbe confermato i suoi titolarissimi, lasciando fuori il giovane attaccante che dovrà cercarsi una nuova squadra. Non sarà ceduto per meno di 60 milioni di euro, un cifra importante che permetterebbe ai Red Devils di rientrare delle spese e avere a disposizione più budget per il mercato.

Garnacho non resterà allo United

È un dato di fatto oramai, visto che l'allenatore non ha nessuna intenzione di trattenere l'argentino anche nella prossima stagione. Dopo aver perso la finale con il Tottenham Amorim ha parlato a tutta la squadra: la sua posizione in panchina è solida e non andrà via, ma alcune delle sue gerarchie verranno fortemente riviste. Il portoghese ha confermato quasi tutti i suoi giocatori in un discorso tenuto al campo di allenamento, ma ha detto a Garnacho di trovarsi una nuova squadra.

È uno dei pochi fatti fuori per scelta tecnica, un segnale che si era avvertito anche prima della finale. Amorim lo ha tenuto in panchina, nonostante in Europa League fosse titolare fisso, e adesso gli ha comunicato apertamente di essere stato messo fuori squadra. Il club non ha intenzione di svenderlo facendo sconti sul costo del cartellino, ma la volontà di tutti è quella di separarsi alla fine della stagione, sfruttando anche il fatto che in giro per l'Europa diversi club si sono rivelati interessati a Garnacho.