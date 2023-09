Il Manchester United ha un problema con Højlund: non ha ancora potuto vendere la sua maglia Ad un mese dal suo arrivo il Manchester United non aveva ancora venduto nessuna maglia del nuovo acquisti Rasmus Højlund: il motivo è paradossale e ha fatto infuriare i tanti tifosi dei Red Devils che hanno provato ad acquistarla negli store ufficiali del club.

A cura di Michele Mazzeo

L'inizio dell'avventura di Rasmus Højlund con il Manchester United non è stato dei migliori. Dopo esser stato l'acquisto più costoso dei Red Devils nell'ultima sessione di calciomercato (pagato all'Atalanta 70 milioni di euro a cui si potranno aggiungere ulteriori 10 milioni di bonus), il giovane attaccante danese, causa un pregresso infortunio alla schiena, ha fin qui giocato solo 23 minuti con la sua nuova squadra (nell'ultimo match di Premier League perso in casa dell'Arsenal) lasciando però intravedere il suo potenziale, quello con cui si è imposto nella sua prima e unica stagione in Serie A con la Dea.

Fin dal suo arrivo alla corte di Erik Ten Hag i tifosi hanno dimostrato di credere tanto nel 20enne di Copenaghen accolto come una star al momento della presentazione ufficiale ed è per questo che in tanti, pur non avendolo di fatto mai visto giocare tra le fila della propria squadra del cuore, si sono rivolti agli store ufficiali del club per acquistare la maglia del nuovo centravanti che nell'ultima gara giocata con la propria nazionale ha dimostrato di avere, a dispetto della giovanissima età, una personalità da trascinatore. Ma tutti coloro che hanno provato hanno chiesto la maglia di Højlund si sono sentiti rispondere allo stesso modo, cioè "la maglia di Højlund non è disponibile".

Il motivo è paradossale: il Megastore di Old Trafford, quello che rifornisce tutti i negozi del club e si occupa di evadere gli ordini dello store online, stava ancora aspettando l'arrivo della lettera necessaria per scrivere correttamente il cognome del nuovo acquisto. In magazzino mancava infatti la "ø", la vocale tipica dell'alfabeto danese. Inevitabile la rabbia dei tifosi dei Red Devils che, come riporta il Daily Mail, hanno utilizzato la vicenda per contestare il modo in cui la società viene attualmente gestita dai proprietari. Solo lo scorso giovedì 7 settembre, dopo oltre un mese dall'ufficializzazione del suo acquisto, infatti, il Manchester United ha annunciato che il problema è stato risolto e la maglia di Højlund è ora disponibile per la vendita. Un ritardo che per un club di tale blasone appare però inaccettabile.