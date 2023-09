Hojlund da brividi, a soli 20 anni è già leader della Danimarca: prende il megafono e urla di tutto Rasmus Hojlund a soli 20 anni mostra alla Danimarca tutta la sua grinta e personalità. Dopo la vittoria sulla Finlandia l’attaccante del Manchester United prende il megafono e va sotto lo spicchio di stadio occupato dai propri tifosi urlando di tutto: “Andremo a quei fott..i Europei”.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Danimarca riesce nell'impresa di espugnare il fortino della Finlandia vincendo 0-1 all'87' grazie a un gol di Hojbjerg su assist di Maehle che fa esplodere un intero Paese. I danesi ora condividono il primo posto nel girone H con la Slovenia che questa sera ha vinto agevolmente travolgendo 4-0 San Marino. Un successo prezioso dato che la Danimarca è riuscita a mettersi alle spalle proprio la Finlandia ora ferma a 12 punti vincendo quello che è stato un autentico scontro diretto. A fine partita gli uomini in maglia rossa hanno festeggiato al meglio sfogando tutta la propria frustrazione accumulata durante una partita che sembrava ormai finire con un pari: punteggio che alla Finlandia sarebbe andato benissimo.

E invece questi tre punti pesantissimi hanno consentito alla Danimarca di mettere l'accento sulla qualificazione ai prossimi Europei 2024. Mancano 4 partite alla fine del girone ma la sensazione è proprio che i danesi possano farcela anche grazie alla vittoria nello scontro diretto contro la Finlandia. Un concetto espresso in maniera molto chiara da Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United acquistato in estate per 75 milioni di euro dall'Atalanta. L'ex bomber della Dea ha impressionato tutti per personalità a soli 20 anni. A un certo punto le immagini mostrano il giocatore prendere il megafono tra le mani e urlare di tutto alla tifoseria che in quel momento rappresentava un intero paese.

Hojlund grida a tutto il popolo danese la sua grinta e la carica. I compagni alle sue spalle lo guardano stupito ma anche compiaciuti per il coraggio e la determinazione di quel giovane che vuole dimostrare di essere il nuovo leader della Nazionale. Hojlund è dovuto crescere in fretta dopo il suo passaggio al Manchester United a seguito di una sola stagione di "rodaggio" in Serie A all'Atalanta. A un certo punto l'attaccante inizia a fare un discorso da brividi: “Vi ho sentiti gridare per tutto il tempo e la vostra passione è tutto nel calcio, andremo ai fott..i Europei! Forza, ca..o!!".

Sono lontani i tempi in cui la Serie A conosceva Hojlund come il giovane e timido ragazzo venuto dalla Danimarca sperando di strappare qualche partita da titolare a Gasperini. In una sola stagione infatti il giocatore si è preso gli apprezzamenti da mezza Europea diventando ora uno degli attaccanti di punta del nostro calcio. Un discorso, quello fatto alla tifoseria danese, che ha sorpreso per grinta e coraggio. A soli 20 anni ha voluto dimostrare di essere già pronto a prendersi sulle spalle il peso della Nazionale. È pronto a condurre la Danimarca agli Europei sperando poi nel miracolo.