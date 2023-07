Hojlund al Manchester United, oramai è fatta: l’Atalanta incassa, ringrazia e si gode Touré Rasmus Hojlund vestirà la maglia del Manchester United. Intesa totale con l’Atalanta sulla cifra di 70 milioni di euro più bonus. Nei giorni scorsi i nerazzurri avevano dato un segnale forte al calciomercato, acquistando per 30 milioni El Bilal Touré, classe 2001, considerato il naturale erede.

A cura di Alessio Pediglieri

Rasmus Hojlund giocherà la prossima stagione nel Manchester United. Il club inglese avrebbe sferrato l'assalto definitivo per il "nuovo Haaland" che tanto sta facendo chiacchierare il calciomercato in queste ore. Per la gioia dell'Atalanta che sarà ricompensata con milioni di euro sonanti, in parte già reinvestiti avendo ingaggiato il sostituto dell'attaccante 20enne in fase di partenza, El Bilal Toure.

Tutto fatto, dunque, tra il club inglese e gli orobici che hanno accettato la proposta inglese, spiazzando di fatto la strada che portava al PSG di Luis Enrique, altro top team che si era fatto avanti per il giovanissimo talento danese: i red devils hanno messo sul piatto 70 milioni di euro, più bonus e i due club sarebbero già passati alla compilazione dei documenti per ratificare il tutto nel weekend. Per Hojlund è pronto a Manchester un contratto di cinque anni, avendo preferito la Premier Leauge alle lusinghe parigine.

Lo United aveva lanciato la sua prima offerta per l'attaccante dell'Atalanta all'inizio di questa settimana, con il PSG che si era già interessato ma il club nerazzurro aveva nicchiato, senza esporsi più di tanto. Un Manchester votato a rifondare profondamente la propria rosa sulle direttive di ten Hag che aveva chiesto e ottenuto rinforzi importanti con Mason Mount e Andrè Onana e per l'attacco, si era interessato a colossi del calibro di Kane e Osimhen.

Non come il 20enne che, sul mercato, aveva espresso le proprie preferenze per gli inglesi. Intanto, però, l'imminenza della cessione di Hojlund da Bergamo era stata confermata indirettamente dalle trattative nerazzurre che avevano quasi contemporaneamente messo a segno un acquisto dai più ritenuto il sostituto naturale del danese: si tratta dell'attaccante dell'Almeria El Bilal Touré, classe 2001, che ha firmato il suo nuovo contratto nella giornata di giovedì.

Si è trattato dell'acquisto più oneroso mai fatto nella storia dell'Atalanta che ha versato nelle casse del club spagnolo 30 milioni di euro, ufficializzato dal club orobico e subito a disposizione di un più che soddisfatto mister Gasperini. Un'operazione che per molti significava l'imminente cessione di Hojlund, puntualmente arrivata qualche giorno più tardi.