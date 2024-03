Il Manchester City spiega la strana scena inquadrata durante il sorteggio di Champions: “Era noioso” L’espressione del direttore sportivo del Manchester City è chiara: per il terzo anno di fila gli inglesi hanno trovato il Real Madrid in Champions. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Ancora una volta il Manchester City troverà il Real Madrid sul suo cammino. I sorteggi dei quarti di finale di Champions League hanno regalato all'Europa la sua nuova classica, un incontro che negli ultimi anni ha regalato sorprese e grandi emozioni. Ma c'è qualcuno che non sorride: è Txiki Begiristain, il direttore sportivo del club inglese che era presente a Nyon per rappresentare tutta la squadra. La sua espressione al momento dell'apertura delle palline cela dei pensieri molto facili da decifrare.

È il terzo anno di fila che le due squadre si incrociano nella fase a eliminazione diretta della Champions, per due volte consecutive addirittura in semifinale. Nell'edizione 2021/22 aveva avuto la meglio il Real Madrid dopo i tempi supplementari, in un doppio incontro da brividi, mentre un anno fa ci fu la vittoria schiacciante del City con il punteggio totale di 5-1 (frutto specialmente della vittoria per 4-0 nel ritorno), il penultimo ostacolo prima di portare a casa la prima coppa della sua storia.

Il momento del sorteggio del Manchester City

Anche questa volta si troveranno faccia a faccia nei quarti di finale, in una sfida più equilibrata che mai. Mentre da parte dei Blancos tutto procede normalmente, la dirigenza inglese ha sorto il naso al momento del sorteggio. La faccia del direttore sportivo Begiristain dice tutto: ha fissato le palline con un'aria cupa e il dito sulla fronte e dopo l'accoppiamento è rimasto così fermo immobile per qualche secondo prima di voltare la testa verso la persona seduta al suo fianco.

Tutto è stato più chiaro nelle parole rilasciate immediatamente dopo ai canali ufficiali della Champions, dove il rappresentante del City spiega il perché di quella strana inquadratura che, neanche a dirlo, ha subito fatto il giro del web suscitando l'ilarità dei tifosi del Real Madrid. "Che rottura di scatole ancora una volta", ha detto ridendo, "Ci si annoia con queste palline, è sempre la stessa cosa. Il sorteggio è lo stesso dell'anno scorso, cambia il Liverpool con l'Arsenal". La lamentela per lo stesso accoppiamento per tre anni di fila è evidente anche se nascosta dal sorriso, così come la rabbia di aver pescato dall'urna l'avversario peggiore possibile.

Oltre il fastidio però c'è la consapevolezza di aver centrato già l'impresa meno di un anno fa e di poterla replicare: "Cercheremo di ricordare cosa è successo l'anno scorso e che siamo arrivati in finale. Sono quelli che hanno vinto più titoli e questa costanza li porta sempre ad arrivare all'ultima fase. Ci consideriamo forti, stiamo disputando una grande Champions League, siamo in un buon momento e questa è la tendenza".