Il macabro risveglio di Graziano Pellè: si ritrova sommerso da messaggi di condoglianze Risveglio particolare per Pellé, ex bomber della Nazionale, che ha trovato il suo profilo Instagram tempestato di messaggi macabri. Tutto è legato ad uno scherzo di pessimo gusto.

A cura di Marco Beltrami

Immaginate di svegliarvi al mattino e trovare il vostro smartphone tempestato, attraverso i social, di messaggi di condoglianze. È quello che è accaduto a Graziano Pellé, centravanti attualmente svincolato e con un passato nella Nazionale azzurra. Una situazione che può essere fisiologica in caso di lutti, ma che diventa surreale dopo essersi resi conto fortunatamente che nessuno dei propri parenti o cari, ha perso la vita. Qual è dunque il motivo di tutto questo, e perché diversi utenti hanno deciso di "bombardare" il profilo Instagram del classe 1985 salentino?

L'ultimo post su Instagram dell'ex attaccante di Lecce, Catania, Crotone, Cesena, AZ Alkmaar, Parma, Sampdoria, Southampton e Shandong Luneng, attualmente senza squadra dopo la sua ultima avventura in Emilia, risale a pochi giorni fa. Lui e la sua compagna Viktoria Varga in quel di Dubai, augurano le vacanze natalizie a tutti. Ecco che scorrendo i commenti al post, si possono leggere tantissimi commenti di condoglianze. Il motivo? La morte della leggenda del calcio Pelé, che si è spento nelle scorse ore in Brasile lasciando un vuoto incolmabile nel mondo del calcio e dello sport.

Per un macabro scherzo, tanti utenti hanno deciso di intervenire sul profilo di Pellé, giocando sulla somiglianza tra il cognome dell'attaccante salentino e il soprannome di Edson Arantes do Nascimento. In tanti quelli che hanno fatto finta di confondere i due, con battute di pessimo gusto. C'è per esempio chi ha tirato in ballo il celebre rigore fallito da Pellé contro la Germania in occasione della sfida degli Europei scrivendo "Insegna gli angeli a calciare i rigori" e chi si è limitato ad un semplice "Rip". C'è anche chi si è arrabbiato, senza però rendersi conto di come gli altri stessero scherzando: "Ma perché state scrivendo Rip sotto la foto di Graziano Pellé se è morto Pelé? Non vedete che ha 37 anni, ma ce la fate?".

Alcuni commenti al post di Pellé

Non sono mancati anche gli utenti che hanno fatto confusione sul serio e senza magari prestare particolare attenzione né al profilo, né alla foto hanno postato un messaggio di condoglianze, non rendendosi conto che si trattasse di due persone diverse. Una minoranza rispetto a quelli che hanno cavalcato l'onda, con battute e post. Chissà come ha preso il tutto Pellé, che ovviamente non ha risposto né reagito, preferendo forse il silenzio.