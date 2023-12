Il Liverpool realizza il sogno di un bambino: la sorpresa di Natale più bella della sua vita Il Liverpool realizza il sogno di un bambino affetto dalla sindrome di Crommelin: Klopp e alcuni giocatori gli hanno regalato la sorpresa di Natale più emozionante della sua vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Natale è sempre un momento speciale per regalare delle piacevoli sorprese e il Liverpool non si è tirato indietro. Qualche mese fa, un piccolo tifoso dei Reds aveva visitato per la prima volta lo stadio di Anfield Road e nel video, il bambino ha iniziato a piangere mentre nell'impianto risuonava "You'll never walk alone": un momento che è balzato all'attenzione del club e man mano è partita la macchina per poter regalare Dáire Gorman, che è affetto dalla sindrome di Crommelin, la festa più bella della sua vita.

"La mia vita è il Liverpool. Significa assolutamente tutto per me. Non riesco a dirlo a parole, non c'è assolutamente niente che amo di più": parole che emozionano e che fanno capire l'importanza e la funzione sociale che possono avere anche i club, che non sono solo aziende che si ostina a dire qualcuno.

Quel video, come già anticipato, è arrivato prima al reparto comunicazione del Liverpool e poi negli spogliatoi. I calciatori non ha esitato a mandare un messaggio al ragazzino di 12 anni e con queste parole Jurgen Klopp lo ha invitato a visitare il centro sportivo: "Volevamo solo farti sapere che tutti abbiamo visto il tuo video ad Anfield, mentre ascoltavi You'll Never Walk Alone. Io e i giocatori abbiamo amato la tua passione per il club ed è per questo che vogliamo fare qualcosa per ringraziarti. Vogliamo invitare ora la tua famiglia a Liverpool per incontrare i giocatori e guardarci allenarci".

Il ragazzino ha visitato gli impianti di allenamento del Liverpool, dove è stato accolto da Klopp e i due hanno fatto un nel giro tra una chiacchierata ed un'altra prima di finalmente incontrare gli idoli di Daire.

Luis Díaz ha salutato il ragazzino, che era entusiasta di poter salutare il suo beniamino, e gli ha regalato una maglietta: anche Mohammed Salah ha trascorso del tempo con Daire, chiacchierando e scherzando con lui e con Klopp.

Un momento che ha emozionato tutti ed è diventato virale sui social, dove il Liverpool ha pubblicato il video: tanti commenti per la generosità e il gesto fatto del club Reds, che si dimostra ancora una volta molto attento ad alcune dinamiche sociali oltre che a quelle prettamente sportive.