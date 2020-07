Conquistare la promozione con due giornate di anticipo e senza giocare. Lo ha fatto il Leeds, storico club inglese, che torna in Premier League dopo 16 anni. L'ultima apparizione nel massimo campionato d'Oltremanica risale al 2004, al termine di quella stagione travagliata la squadra crollò dal punto di vista finanziario scivolando nell'anonimato. Il "miracolo" è riuscito con ‘el loco' Marcelo Bielsa in panchina: è lui che ha riportato il vecchio blasone nel mondo dorato della massima serie, è lui che ha soffiato via la polvere dallo stemma della società che ha vinto tre titoli (1969, 1974 e 1992) e ha giocato anche una finale di Coppa dei Campioni nel 1975. La perse perché davanti a sé aveva un Bayern Monaco più forte, che poggiava su colonne come Maier, Beckenbauer e Mueller.

La bella notizia per il Leeds è arrivata nel pomeriggio grazie alla sconfitta della formazione seconda in classifica, il West Bromwich Albion: fatale il ko incassato contro l'Huddersfield (2-1) in un incontro della 45sima giornata di Championship. Per il tecnico argentino, Bielsa, la promozione dei "Peacocks" (alias derivato dal nome di un Pub nei pressi di Elland Road) si è trattato di un riscatto, dopo la delusione della scorsa stagione quando il Leeds fallì la promozione in Premier League nei playoff della Championship.

È il compimento di un percorso ripartito nel 2018 quando al vertice della società è arrivato al posto di Massimo Cellino (l'ex presidente del Cagliari non è mai stato amato) un altro imprenditore italiano: Andrea Radrizzani, chairman e fondatore di ‘Eleven Sports', la piattaforma internazionale in streaming che si dedica ai diritti tv e alla trasmissione di eventi sportivi nazionali e internazionali. È lui che detiene il pacchetto di maggioranza mentre una quota di minoranza è nelle mani di un fondo d'investimento americano (49ers Enterprises, affiliata al team NFL di San Francisco).