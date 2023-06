Il Kazakistan sogna gli Europei: l’ultimo gol sembra tratto un videogioco, coast to coast pazzesco Ayimbetov ha firmato un gol pazzesco contro l’Irlanda del Nord con un coast to coast pazzesco, una rete che sembra tratta un videogioco: ora il Kazakistan sogna gli Europei del 2024.

C'è una nazionale che più di altre sta stupendo in questa prima parte delle qualificazioni per gli Europei del 2024. Si tratta del Kazakistan. La selezione allenata dal russo Magomed Adiev è seconda nel gruppo H alle spalle della Finlandia dopo 4 partite e ha deciso di volersi giocare le sue chance fino in fondo.

Dopo aver perso la gara d'esordio del girone contro la Slovenia sono arrivate tre vittorie consecutive con Danimarca, San Marino e Irlanda del Nord che gli permettono di veleggiare a 9 punti in classifica a pari dei finnici ma con una differenza reti inferiore.

Nell'ultimo turno prima dello stop in vista delle altre gare di settembre la selezione kazaka si è imposta al Windsor Park di Belfast, in Irlanda del Nord, grazie ad un gol surreale di Abat Aýımbetov. L'attaccante classe 1995 dell'Astana era entrato al minuto 80 al posto di Samorodov e pochi minuti dopo ha piazzato la giocata che è valsa i 3 punti.

Otto minuti dopo il numero 17 del Kazakistan ha ricevuto un pallone nella sua metà campo dal compagno Tapalov e dopo averlo controllato agevolmente, vista l'assenza di pressione degli avversari, ha affrontato da solo la difesa nordirlandese. A primo impatto sembrava un'idea folle ma dopo aver superato un avversario nel cerchio di centrocampo, Aýımbetov si è trovato davanti due uomini pochi metri prima della lunetta dell'area di rigore: entrambi i difensori sono intervenuti in scivolata e lui ha dovuto solo toccare in avanti il pallone per ritrovarsi da solo davanti a Peacock-Farrell.

L'attaccante kazako ha avuto il tempo di controllare con un altro tocco prima di battere il portiere avversario e correre ad esultare insieme ai suoi compagni. Alcuni lo hanno paragonato al gol di Son al Burnley o quello di Pato al Barcellona di qualche anno fa. In realtà la giocata portata a termine da Abat Ayimbetov sembrava tratta un videogioco, con un coast to coast pazzesco che nessuno è perso in grado di fermare.

Lo stesso calciatore aveva segnato il gol decisivo contro la Danimarca sempre al minuto 88: all'attaccante classe 1995 i minuti finali portano fortuna e ora in Kazakistan credono davvero di potersi qualificare a EURO 2024.