video suggerito

Il Grosseto perde il derby col Livorno e l’allenatore si sfoga in conferenza: “Li fo sbranare dai cani” Il Grosseto perde il derby col Livorno e l’allenatore Roberto Melotti si è sfogato in conferenza stampa: “Li picchio io, li fo sbranare dai cani”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Grosseto ha subito una pesante sconfitta per 5-2 nel derby toscano contro il Livorno nella quarta giornata del Girone E di Serie D e l'allenatoreRoberto Malotti si è sfogato in conferenza stampa, per più di un'ora, prendendosi le sue responsabilità e rimproverando i giocatori con parole pesanti e toni molto decisi.

"Li fo sbranare dai cani", ha detto il tecnico del Grosseto se i suoi calciatori continueranno a mostrare poca propensione al lavoro, al sacrificio e alla fatica.

L'allenatore del Grosseto si sfoga: “Li fo sbranare dai cani”

Roberto Malotti, dopo la sconfitta del Grosseto contro il Livorno, ha rimproverato i suoi giocatori per lo scarso impegno e attaccamento alla maglia in maniera furente dopo : “Le figure di domenica non si fanno più, ve lo garantisco io. La colpa è mia, ca***, perché sono stato un presuntuoso. Ho pensato che anche da soli potessero fare e invece non è così, li devo trascinare io, non devo più prendere squalifiche. Sono una f***. La società mi dovrebbe multare, mi dovrebbe levare lo stipendio per quattro mesi… Continueranno a essere così? Li picchio io, li fo sbranare dai cani, perché chi ci sta deve essere grossetano fino all’anima e questa maglia se la deve cucire addosso”.

Una conferenza in cui l'allenatore si è scagliato in maniera molto dura nei confronti dei suoi calciatori e i toni usati sono stati molto apprezzati dalla platea che ascoltava e poneva domande. Inoltre, Malotti si è preso anche le responsabilità per le brutte prestazioni.

Melotti lancia una focaccia in faccia all'allenatore avversario

Roberto Melotti non è nuovo a episodi molto ‘particolari', visto che quando era allenatore del Montevarchi si rese protagonista in una situazione al limite del surreale: in quell'occasione lanciò una focaccia in faccia al tecnico del Cesena, Domenico Toscano, in sala stampa.