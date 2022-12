Il gol sbagliato più clamoroso dell’anno sfida le leggi della fisica: non è possibile Hansamu Yama Pranata si è divorato un gol in modo incredibile nella partita ufficiale tra l’Indonesia e il Brunei. Il difensore a porta vuota ha spedito il pallone alle stelle, incredibilmente.

A cura di Alessio Morra

Di errori clamorosi se ne vedono in ogni partita di calcio. D'altronde gli errori fanno parte del gioco e nessuno è immune da ciò. Ma il gol che si è divorato un calciatore indonesiano con la porta vuota e spalancata è davvero clamoroso. Un errore talmente grande che va oltre i limiti della fisica.

L'attività delle nazionali è ferma, dopo i Mondiali le principali nazionali saranno ferme e non torneranno in campo fino a marzo, quando partiranno le gare di Qualificazione agli Europei. In Asia invece si sta disputando una competizione l'AFF Championship che vede al via dieci nazionali suddivise in due raggruppamenti.

Un torneo che non ha un omologo nel Vecchio Continente o in SudAmerica. Ogni squadra disputa un minimo di tre partite. L'Indonesia che ha iniziato con un successo (2-1 alla Cambogia) ha vinto in modo sin troppo netto contro il Brunei, piegato per 7 a 0!

Un risultato nettissimo. Ma la copertina di questo incontro se l'è presa tutta Hansamu Yama Pranata. Grazie a lui in ogni angolo del continente questo torneo ha acquisito notorietà. Lui è un difensore, classe 1995, e come compito non ha quello di fare gol, ma quello che ha sbagliato è veramente incredibile. Un errore da triplice matita rossa.

L'Indonesia, che è al 151° posto del Ranking FIFA, ha maramaldeggiato contro il Brunei, oltre la 190esima posizione. Il match è stato largamente dominato e si è chiuso con una goleada. Sette gol segnati da sette calciatori diversi. Gloria per tutti. Hanno fatto gol tre dei quattro giocatori offensivi, ma pure tre subentrati.

Cercava un gol, che in nazionale gli manca da anni, pure Hansamu Yama Pranata, professione difensore, che gioca con la maglia numero 16. A inizio ripresa, sul punteggio ancora di 2-0, si sgancia, pensa che quella può essere la sua giornata, fa il movimento giusto, capisce le intenzioni di un compagno di squadra che dopo un dribbling ubriacante disorienta un avversario e mette in mezzo un pallone che andava solamente appoggiato in rete.

E invece davvero a un paio di metri dalla porta, vuota, è riuscito nell'impresa di calciare altissimo. Un errore macroscopico. Era letteralmente più semplice fare gol che sbagliare. E invece Hansamu Yama Pranata ha sbagliato. Pazzesco. Velocemente quelle immagini hanno fatto il giro del mondo, e il nome di questo calciatore è diventato popolare quasi quanto il gol che si è divorato.