Il gol di Haaland sul calcio d’inizio che nessuno ha mai visto: per chi dice che è solo potenza Con la tripletta segnata al Burnley, Erling Haaland è arrivato al dato mostruoso di 42 gol in 37 partite giocate. Il bomber del Manchester City non è solo potenza, come dimostra un gol segnato direttamente da calcio d’inizio.

A cura di Paolo Fiorenza

Mostruoso, incontenibile, devastante e chi più ne ha più ne metta. Erling Haaland sta sventrando il calcio inglese ed europeo a suon di gol, facendo segnare record di precocità che mettono a rischio i bottini che parevano irraggiungibili di Ronaldo e Messi. Le otto reti realizzate dal 22enne bomber norvegese nelle ultime due partite (cinque al Lipsia in Champions e tre al Burnley in FA Cup) hanno portato il ruolino stagionale al dato irreale di 42 gol in 37 gare giocate. Uno score che per alcuni attaccanti rappresenta il fatturato di più anni e che Haaland probabilmente porterà oltre le 50 marcature da qua a giugno, visto che il suo Manchester City è ancora impegnato su tre fronti.

Il salto impressionante di Haaland per festeggiare uno dei suoi gol al Burnley

C'è una scena diventata virale che spiega bene il livello di serialità raggiunto dall'ex Borussia Dortmund nel mettere a segno marcature multiple. Sabato scorso – dopo aver ricevuto dall'arbitro il pallone del match col Burnley, come tradizione per chi realizza un hat-trick – Haaland si è diretto verso Grealish per consegnarlo a lui. Il compagno di squadra è apparso incerto sul da farsi e poi glielo ha restituito ridacchiando.

È peraltro comprensibile che il norvegese volesse disfarsi del pallone, visto che probabilmente sulla mensola del salotto non ha più spazio: siamo arrivati infatti a 6 triplette stagionali.

In molti a inizio stagione avevano espresso dubbi sull'adattamento di Haaland al calcio di Pep Guardiola, lui uomo d'area e finalizzatore poco propenso alla manovra (caratteristica mantenuta anche al City, come dimostrano i suoi pochi tocchi a partita), inserito in uno spartito votato al gioco e senza punti di riferimento offensivi. Pregiudizi smentiti dai fatti. Così come è un pregiudizio quello che vorrebbe il buon Erling essere tutta potenza, a discapito del talento. La verità è che il bomber nato a Leeds ha un piede sinistro educatissimo, come dimostra un video pubblicato su YouTube pochi giorni fa e che sta totalizzando milioni di visualizzazioni.

Il filmato mostra un giovane Haaland segnare in tutti i modi, ma anche disimpegnarsi bene con gli assist ai compagni, in più di una partita del suo passato. Tra tutte le sue marcature, ce n'è una che mostra di cosa fosse già capace quel ragazzo longilineo e al tempo stesso potente: il norvegese segna direttamente su calcio d'inizio, sorprendendo il portiere avversario con una traiettoria precisa che denota la sensibilità del suo piede. Non che ci fosse bisogno di questa prova per capire che ci troviamo di fronte a un fenomeno…