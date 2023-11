Il gol alla Dimarco è diventato una moda: prodezza da centrocampo nelle Qualificazioni a Euro 2024 In Azerbaigian-Svezia ha segnato un gol favoloso il centrocampista Mahmudov, che ha realizzato una rete splendida calciando da centrocampo: un tiro alla Dimarco.

A cura di Alessio Morra

Il Girone F delle Qualificazioni a Euro 2024 è già deciso da un po'. Belgio e Austria hanno ottenuto la qualificazione con un percorso eccellente. La Svezia è stata la grande delusione. I giallo-blu sono stati battuti nel penultimo match delle qualificazione pure dall'Azerbaigian di Gianni De Biasi. Gli azeri si sono imposti per 3-0, un risultato storico suggellato da un gol alla Dimarco di Mahumodov che ha segnato da centrocampo.

Una partita che sulla carta contava poco quella giocata a Baku. Ma tutte le partite hanno un peso, ancora di più quelle ufficiali. L'Azerbaigian rapidamente dà scacco matto alla Svezia: Mahmudov segna al 3′, poi il raddoppio al 6′ di Dadasov. La Svezia, che al netto di un girone di qualificazione disastroso ha una buona squadra, ci prova ma non trova il gol, nemmeno quando gli azeri restano in dieci (al 57′), e nel finale incassa pure il 3-0.

Il gol segnato da Mahmudov è un autentico capolavoro. Il centrocampista classe 1992, che gioca con il Neftci Baku, vede fuori dai pali il portiere Robin Olsen, ex della Roma, e calcia praticamente da metà campo, il pallone prende una traiettoria tutta sua, che è di una precisione estrema. Olsen arretra, capisce che il pericolo è reale e continua ad arretrare, ma il pallone non può raggiungerlo: è gol, e che gol: 3-0!

L'Azerbaigian ottiene un successo strepitoso contro la Svezia. De Biasi sorride, Mahmudov con quella prodezza praticamente emula Dimarco e chissà non possa candidarsi così, pure lui, per il prossimo Puskas Award. La Svezia è stata agganciata al terzo posto, l'Azerbaigian ora proverà a chiudere in bellezza il girone contro il Belgio domenica prossima con Mahmudov che proverà magari a realizzare un altro gol d'annata.