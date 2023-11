Il video del gol di Dimarco al Frosinone che svela se l’ha fatto apposta o no: mistero risolto Il gol di Dimarco era intenzionale? Un video caricato dall’Inter dà una risposta definitiva al lungo dibattito nato dopo la rete da centrocampo segnata dal nerazzurro.

A cura di Ada Cotugno

Tiro intenzionale o cross sbagliato? Il gol da centrocampo di Federico Dimarco contro il Frosinone ha conquistato tutte le luci della ribalta: un tiro letale da 56,47 metri che ha sorpreso completamente Turati e anche alcuni compagni dell'Inter, increduli davanti al razzo scagliato dall'esterno. Non è un gol da record ma poco ci manca e negli ultimi giorni si è dibattuto a lungo sulla rete, un tiro assolutamente intenzionale e cercato di proposito dal giocatore.

Subito dopo la partita il grande protagonista di San Siro ha allontanato tutte le ipotesi di un traversone sbagliato diventato molto fortunato. "Volevo farlo" ha rivelato a caldo a DAZN, suscitando comunque un grande dibattito fra tutti gli appassionati. In tanti non hanno creduto alle sue parole, ma in un video postato dall'Inter sui social si può vedere il momento esatto in cui Dimarco ha capito che avrebbe potuto segnare un gol straordinario.

L'intento principale dell'esterno nerazzurro era quello di passare il pallone a Dumfries al centro: prima di tirare infatti alza la testa e rivolge il suo sguardo al campo, pronto per lasciar partire un taglio verso il suo compagno di squadra che si stava involando verso la porta. Ma proprio un attimo prima di calciare sposta lo sguardo su Turati e intuisce che da quella posizione può fargli avvero molto male.

In pochi istanti guarda il portiere, si accorge che è fuori dai pali e tenta la grande giocata che gli riesce alla meraviglia: il resto della storia è già noto e quello che ne nasce è un gol capolavoro, destinato a restare tra i più belli segnati in Europa in questa stagione. La clip dell'Inter lo conferma e coglie alla perfezione il momento in cui nella testa di Dimarco nasce l'idea di un tiro azzardato da una distanza abissale.

Le immagini seguono tutti i movimenti del giocatore e si può osservare da vicino il momento in cui, dopo aver guardato al centro del campo, si rende conto della posizione favorevole del portiere e lascia partire intenzionalmente un tiro verso la porta. Il resto è frutto dei suoi piedi e del suo talento che gli ha permesso di poter segnare una rete che resterà nella storia nerazzurra.