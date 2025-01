Il gesto di Ranieri dopo aver salutato Baroni: un momento di grande rispetto e fairplay

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

"Mi dispiace per quello che è successo". Sono queste le parole che Claudio Ranieri ha detto a Marco Baroni dopo il fischio finale del derby di Roma, vinto dai giallorossi per 2-0. Un bel gesto di rispetto e fairplay da parte del tecnico giallorosso nei confronti del suo avversario dopo i momenti di tensione che avevano vissuto nei momenti finali della partita con la rissa che aveva visto protagonisti prima Hummels e Castellanos prima di coinvolgere tutti i presenti sul rettangolo verde.

A riprendere questo momento sono le telecamere di DAZN e lo stesso Ranieri ha spiegato la situazione nell'intervista post-partita: "Mi è dispiaciuto perché il derby era filato via serenamente e non dovevamo fare questa cosa qua".

Il bellissimo gesto di Ranieri dopo aver salutato Baroni

Dopo il triplice fischio finale della partita tra Roma e Lazio, Claudio Ranieri e Marco Baroni si sono salutati e l'allenatore giallorosso gli ha detto poche parole in merito alla rissa che si era scatenata davanti alla sua panchina pochi minuti prima: "Mi dispiace per quello che è successo".

Un momento molto bello, che va oltre la rivalità del momento e che racchiude in sé valori importanti. Non è mai scontato vedere scene di questo tipo in partite così sentite.

Nei minuti di recupero, con i giallorossi in vantaggio per 2-0 e ormai vicinissimi alla vittoria, gli animi si sono scaldati tra le due panchine in seguito ad uno scontro tra Hummels e Castellanos avvenuta proprio sotto gli occhi di Claudio Ranieri: la rissa ha coinvolto anche le panchine e ha dato vita a momenti di grande tensione tra le due delegazioni.

Claudio Ranieri è il talismano della Roma nei derby

Con la vittoria di stasera, Claudio Ranieri ha vinto il quinto derby su cinque disputati ed è diventato il primo allenatore nella storia della Roma con questi numeri. Un vero e proprio talismano per i colori giallorossi nella stracittadina.